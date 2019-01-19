【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—蘇打叢林

Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World 5蘇打叢林的全星星金幣攻略：

World 5 蘇打叢林

「巨大的叢林」（5-1）

+ 6 + 5 + 4

「毒沼澤的轉動圓木橋」（5-2）

+ 3 + 2

「住著荊棘蟲的森林」（5-3）

「大蛇磚塊的堡壘」（5-堡壘）

「出口在哪裡 烏漆麻黑的屋子」（5-鬼屋）

+ 7 + 6 + 5

「油畫中的幽靈沼澤」（5-4）

「沉睡深海的遺跡」（5-5）

「浮在毒沼上的蹺蹺板圓木頭」（5-6）

+ 4 + 3 + 2

「跳到花毛毛的背上吧」（5-7）

「伊吉的滾滾熔岩城堡」（5-城堡）

+ 2

「有很多大砲的巨大戰艦」（5-戰艦）

「蜂擁而來的飛行鋼盔龜大軍」（5-隱藏關）

+ 3 + 2

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