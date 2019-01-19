【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—蘇打叢林

撰文：賴浩然
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Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World 5蘇打叢林的全星星金幣攻略：
World 5 蘇打叢林
「巨大的叢林」（5-1）
+6
+5
+4
「毒沼澤的轉動圓木橋」（5-2）
+3
+2
「住著荊棘蟲的森林」（5-3）
「大蛇磚塊的堡壘」（5-堡壘）
「出口在哪裡 烏漆麻黑的屋子」（5-鬼屋）
+7
+6
+5
「油畫中的幽靈沼澤」（5-4）
「沉睡深海的遺跡」（5-5）
「浮在毒沼上的蹺蹺板圓木頭」（5-6）
+4
+3
+2
「跳到花毛毛的背上吧」（5-7）
「伊吉的滾滾熔岩城堡」（5-城堡）
+2
「有很多大砲的巨大戰艦」（5-戰艦）
「蜂擁而來的飛行鋼盔龜大軍」（5-隱藏關）
+3
+2
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