PS4賀年超抵優惠！新年9大必入手特價遊戲推介！

【PS4賀年超抵優惠】農曆新年又到,除了要在攢盒擺滿豐富的糖果外,為前來拜年的親朋戚友準備有一些娛樂,也能令氣氛提升不少。今次 PlayStation 就帶來了非常驚喜的特價活動,多隻大作都以超優惠價錢出售。筆者從中選擇了 9 隻優惠較大,而且出色的遊戲推薦給各位,這個新年無論是大人﹑小朋友也都可以享受多隻遊戲的樂趣。(優惠期由即日至 2 月 13 日)

《刺客教條:奧德賽》57折

作為《刺客教條》系列的新作,沒想到過了約 4 個月就提出超優惠折扣,作為內容龐大的單機遊戲,《刺客教條:奧德賽》不會令玩家失望。來到充滿神話和傳說的古希臘舞台,玩家將穿梭在斯巴達和雅典之中。互動式的對話系統,影響著遊戲世界的發展,也意味著遊戲的可玩性極高,玩家能主宰故事的發展。對於新年長假期來說,就算不去拜年,只留在家中吃吃賀年食物,也要有一隻有足夠故事長度的遊戲陪住大家。

《刺客教條:奧德賽》- 數位標準版 (57% off/$197.80)

+ 3 + 2

《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》6折

《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》系列第 11 隻正傳遊戲,JRPG 遊戲的經典系列續作,在 PS4 上呈現出高質素的 3D 繪圖。隨時改變隊伍陣容的設計,也令回合制戰鬥的變化大增。必殺技的動畫也在 Unreal Engine 4 引擎下,達至系列作的高峰。喜歡玩回合制遊戲的玩家,絕不能錯過《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》。

《《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》 (中文版)(40% off/$280)

《NBA 2K19》《FIFA 19》齊齊減

接下來一次過介紹兩隻運動遊戲:《NBA 2K19》和《FIFA 19》。分別為籃球和足球遊戲的領頭者,相信有不少粉絲已經早在推出日就已經入手,那為何還要介紹呢?筆者深信仍有很多玩家猶豫是否加入這兩隻遊戲的「年費旋渦」之中,那為何不妨襯優惠時入手,和朋友連線玩幾埸,看看為何每年都有一大班玩家準時上繳年費。加上,這類遊戲也非常適合在新年間,和親朋好友多人遊玩,在遊戲中享受運動競爭的樂趣。

《NBA 2K19》(中日英韓文版)(40% off $280.8)

《FIFA 19》 (中英文版)(50% off $214.5)

+ 2

《Horizon Zero Dawn》超過4折

接下來要介紹的是兩隻能夠陪玩家消磨新年的單機遊戲,第一隻是《Horizon Zero Dawn》。玩家將扮演一個在機械統治的世界中生存的女獵人。面對高科技的機械敵人時,玩家手上的是改良後的弓箭和各種陷阱,加上周圍的荒野、草原環境,遊玩時有一種時代感的落差。開放式的冒險玩法,令遊戲的可玩性大大提升,對機械感興趣的玩家不能錯過這隻《Horizon Zero Dawn》。

《Horizon Zero Dawn》(中韓文版)(61% off $104.52)

《Shadow of the Tomb Raider》6折

第二隻是《Shadow of the Tomb Raider》,作為《Tomb Raider》三部曲的最終章,蘿拉也由少女蛻變成成熟的冒險家。今集也不再集中於叢林、古墓中,加入了墨西哥、秘魯等城市及文化。玩家能在《Shadow of the Tomb Raider》中,玩到有如《Hitman》般的暗殺,也能使用強大火力正面和敵人駁火。當然,說到《Tomb Raider》又怎會少得古墓解迷。今集可說是系列重啟後最面面俱圓的一集,就算是沒接觸過前兩代的玩家,先以優惠價錢玩過這一集後,再決定是否補完前兩代故事也不成問題。

《Shadow of the Tomb Raider》 (中韓文版)(40% off $285)

《巫師 3:狂獵》3折

雖然《巫師 3:狂獵》是2015年的遊戲,不過無論將它放到現在,也是有能力問鼎 GOTY 的出色作品。好的遊戲是容許玩家中途加入,巫師3正正是好遊戲的代表,玩家無須刻意補完前兩代的故事,也能全程投入《巫師 3:狂獵》的世界之中。無限制的開放世界,玩家真正可以按自己的想法去決定做什麼,甚至是和NPC發展奇妙的關係。不單是主要遊戲內容,連當中的小遊戲:昆特牌,也令玩家為之瘋狂。

《巫師 3:狂獵》年度最佳遊戲版 (韓文, 繁體中文, 英文)(70 % off $116.7)

《戰地風雲 5》半價

《 戰地風雲5 Battlefield V》,提供多達6個多人模式,如玩家熟悉的征服﹑團隊死鬥等。在8個WW2的真實戰埸上,玩家所經歷的不只是一般的多人射擊遊戲,而是以真正戰役為背景的戰爭對戰,遊戲的整體氣氛大大加強了投入感。作為多人戰爭遊戲,《 戰地風雲5 Battlefield V》新加入的「大行動」模式,令每埸戰局更連貫及具挑戰性。新年期間,找三五好友在戰埸上拼過你死我活,應該也是不錯的娛樂活動。

《戰地風雲 5》 (中英韓文版)(50 % off $214.5)

《極地戰嚎 5》4折

《極地戰嚎》系列一直都有著瘋狂和有趣的故事作包裝,來到最新一集當然也沒有令玩家失望。以邪教組織為今集的敵人,玩家可以在遊戲中體驗到意想不到的情節。而且《極地戰嚎》的外傳遊戲也將在一個月後推出,故事正是承接了第五集的邪教內容。遊戲採開放玩法,玩家可以決定先討伐那一個邪教幹部,這個先後次序也會影響你在希望郡所經歷的事情。

《極地戰嚎 5》 - 數位標準版(60% off $140)

【周五心意運動】您捐一封$50利是,已可為基層送上溫飽,01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ,每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

https://heart.hk01.com/zh/project/10095