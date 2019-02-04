PS4賀年超抵優惠！新年9大必入手特價遊戲推介！

【PS4賀年超抵優惠】農曆新年又到，除了要在攢盒擺滿豐富的糖果外，為前來拜年的親朋戚友準備有一些娛樂，也能令氣氛提升不少。今次 PlayStation 就帶來了非常驚喜的特價活動，多隻大作都以超優惠價錢出售。筆者從中選擇了 9 隻優惠較大，而且出色的遊戲推薦給各位，這個新年無論是大人﹑小朋友也都可以享受多隻遊戲的樂趣。（優惠期由即日至 2 月 13 日）

《刺客教條：奧德賽》57折

作為《刺客教條》系列的新作，沒想到過了約 4 個月就提出超優惠折扣，作為內容龐大的單機遊戲，《刺客教條：奧德賽》不會令玩家失望。來到充滿神話和傳說的古希臘舞台，玩家將穿梭在斯巴達和雅典之中。互動式的對話系統，影響著遊戲世界的發展，也意味著遊戲的可玩性極高，玩家能主宰故事的發展。對於新年長假期來說，就算不去拜年，只留在家中吃吃賀年食物，也要有一隻有足夠故事長度的遊戲陪住大家。

《刺客教條：奧德賽》- 數位標準版 （57% off／$197.80）

+ 3 + 2

《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》6折

《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》系列第 11 隻正傳遊戲，JRPG 遊戲的經典系列續作，在 PS4 上呈現出高質素的 3D 繪圖。隨時改變隊伍陣容的設計，也令回合制戰鬥的變化大增。必殺技的動畫也在 Unreal Engine 4 引擎下，達至系列作的高峰。喜歡玩回合制遊戲的玩家，絕不能錯過《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》。

《《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》 (中文版)（40% off／$280）

《NBA 2K19》《FIFA 19》齊齊減

接下來一次過介紹兩隻運動遊戲：《NBA 2K19》和《FIFA 19》。分別為籃球和足球遊戲的領頭者，相信有不少粉絲已經早在推出日就已經入手，那為何還要介紹呢？筆者深信仍有很多玩家猶豫是否加入這兩隻遊戲的「年費旋渦」之中，那為何不妨襯優惠時入手，和朋友連線玩幾埸，看看為何每年都有一大班玩家準時上繳年費。加上，這類遊戲也非常適合在新年間，和親朋好友多人遊玩，在遊戲中享受運動競爭的樂趣。

《NBA 2K19》(中日英韓文版)（40% off $280.8）

《FIFA 19》 (中英文版)（50% off $214.5）

+ 2

《Horizon Zero Dawn》超過4折

接下來要介紹的是兩隻能夠陪玩家消磨新年的單機遊戲，第一隻是《Horizon Zero Dawn》。玩家將扮演一個在機械統治的世界中生存的女獵人。面對高科技的機械敵人時，玩家手上的是改良後的弓箭和各種陷阱，加上周圍的荒野、草原環境，遊玩時有一種時代感的落差。開放式的冒險玩法，令遊戲的可玩性大大提升，對機械感興趣的玩家不能錯過這隻《Horizon Zero Dawn》。

《Horizon Zero Dawn》(中韓文版)（61% off $104.52）

《Shadow of the Tomb Raider》6折

第二隻是《Shadow of the Tomb Raider》，作為《Tomb Raider》三部曲的最終章，蘿拉也由少女蛻變成成熟的冒險家。今集也不再集中於叢林、古墓中，加入了墨西哥、秘魯等城市及文化。玩家能在《Shadow of the Tomb Raider》中，玩到有如《Hitman》般的暗殺，也能使用強大火力正面和敵人駁火。當然，說到《Tomb Raider》又怎會少得古墓解迷。今集可說是系列重啟後最面面俱圓的一集，就算是沒接觸過前兩代的玩家，先以優惠價錢玩過這一集後，再決定是否補完前兩代故事也不成問題。

《Shadow of the Tomb Raider》 (中韓文版)（40% off $285）

《巫師 3：狂獵》3折

雖然《巫師 3：狂獵》是2015年的遊戲，不過無論將它放到現在，也是有能力問鼎 GOTY 的出色作品。好的遊戲是容許玩家中途加入，巫師3正正是好遊戲的代表，玩家無須刻意補完前兩代的故事，也能全程投入《巫師 3：狂獵》的世界之中。無限制的開放世界，玩家真正可以按自己的想法去決定做什麼，甚至是和NPC發展奇妙的關係。不單是主要遊戲內容，連當中的小遊戲：昆特牌，也令玩家為之瘋狂。

《巫師 3：狂獵》年度最佳遊戲版 (韓文, 繁體中文, 英文)（70 % off $116.7）

《戰地風雲 5》半價

《 戰地風雲5 Battlefield V》，提供多達6個多人模式，如玩家熟悉的征服﹑團隊死鬥等。在8個WW2的真實戰埸上，玩家所經歷的不只是一般的多人射擊遊戲，而是以真正戰役為背景的戰爭對戰，遊戲的整體氣氛大大加強了投入感。作為多人戰爭遊戲，《 戰地風雲5 Battlefield V》新加入的「大行動」模式，令每埸戰局更連貫及具挑戰性。新年期間，找三五好友在戰埸上拼過你死我活，應該也是不錯的娛樂活動。

《戰地風雲 5》 (中英韓文版)（50 % off $214.5）

《極地戰嚎 5》4折

《極地戰嚎》系列一直都有著瘋狂和有趣的故事作包裝，來到最新一集當然也沒有令玩家失望。以邪教組織為今集的敵人，玩家可以在遊戲中體驗到意想不到的情節。而且《極地戰嚎》的外傳遊戲也將在一個月後推出，故事正是承接了第五集的邪教內容。遊戲採開放玩法，玩家可以決定先討伐那一個邪教幹部，這個先後次序也會影響你在希望郡所經歷的事情。

《極地戰嚎 5》 - 數位標準版（60% off $140）

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