《Apex Legends》EA免費食雞遊戲 新手5大必讀攻略

【Apex Legends】以為食雞遊戲狂熱開始冷卻下來之時，沒想到 EA 又加入了食雞的行列，更預料不到《Apex Legends》再次捲起了新的食雞風暴。以《Titanfall》背景建立的《Apex Legends》世界，遊戲的裝甲﹑武器和畫風都具有濃厚的《Titanfall》色彩，加入了有別於其他大逃殺遊戲的特點後，成為了食雞遊戲新代表。

《Apex Legends》只提供三排的團隊陣容，二十隊共六十人，在地圖上進行第一身射擊和生存遊戲。角色都不是「平衡」設定，八個角色各自有專屬的技能和定位，因此《Apex Legends》主打的是三人小隊的合作性，比其他的大逃殺遊戲更講求團隊精神。作為一隻免費遊戲，應該已經有不少玩家投入《Apex Legends》當中，但由於它和其他大逃殺遊戲不盡相同，不能把舊有的打法完全搬字過紙，因此筆者為新加入的玩家，分享五大必須學懂的《Apex Legends》生存之道。

1：無 TK 及跌落傷害

一般的大逃殺遊戲，為了增加真實感，都會加入TK（Team kill）和其他物理傷害效果。玩家和敵人對射時，要小心走位，也要留意同伴位置，以免流彈打中自己的隊友。同時，在地圖上探索時，也要小心高低差、載具撞車或翻倒的情況。

但是，玩《Apex Legends》時大家可以將這些限制忘記了，系統變得更簡單，玩家的武器不會對同伴造成傷害，甚至是在遊戲最高的地方趺到地面，也不會承受任何損傷，令玩家在搜索或進行移動時更靈活和自在。

2：多用標記位置

在《PUBG》中，玩家如果有任何的指令和要求時，大都要利用語音功能發言，向隊友指出敵人或道具的位置。不過，對新手來說，就算是用頭上的陀螺儀指示位置和方向，也會不太清晰。而《Apex Legends》就加入了詳細的標記（Ping）系統，玩家能對不同的道具標記，其他玩家能馬上知道道具的實際位置，以及是什麼道具。

同時，標記系統有不同的標示可以使用，例如敵人﹑探點指示﹑防守指示和攻擊指示等。就算不使用語音系統，也能做到清晰的團隊交流，這是《Apex Legends》玩家每一埸都必須要做的事。

+ 3 + 2

3：了解武器和裝備顏色

這一點和《Fortnite》有點相似，把武器和裝甲分為不同的等級，各等級以不同顏色作分類。普通（Common）灰色／稀有（Rare）藍色／史詩（Epic）紫色／傳說（Legendary）金色。

玩家可以根據顏色了解到道具的強度，而且遊戲有一個非常體貼的系統，當玩家身上有比較強或同一等級的裝備時，就會提醒玩家不用拾地下的道具，讓新手不用浪費太多時間去比較地面上還是身上的裝備較好。而子彈也使用了顏色分類，在背包也可以單看顏色就明白是什麼類型的子彈。Light Rounds 淺啡色／Shotgun Shells 紅色／Heavy Rounds 綠色／Energy Ammo 黃色。

玩家可以在由武器顏色得知等級（《Apex Legends》官方圖片）

遊戲內的武器分類（《Apex Legends》遊戲截圖）

4：運輸船Supply Ship

《Apex Legends》與其他的大逃殺遊戲相同，一開始都是在高空進入地圖內，玩家可以自行決定在那一個時間點降落。不過，《Apex Legends》加入了一個名為 Supply Ship 的特別地方，玩家同樣可以在飛船跳到 Supply Ship 中。Supply Ship 是在一個半空的位置，而且當中的物資非常豐富，有不少玩家會在這爭奪資源。如果想打 Rush 的玩家， Supply Ship 是一個非常好的地方，拿完資源後直接跳到地面就可以，不會扣血也顯生出很多玩法。

5：復活機制

《Apex Legends》主打團隊作戰，想生存除了要靠跟同伴合作，死掉了後更要有團隊意識。當隊友被擊殺後，在裝備箱上有一個 Banner，玩家可以在 90 秒內拾起，只要走到標記的復活點中，就能把隊友復活。這個機制在大逃殺遊戲中算是新穎，玩家的行為都以團隊優先，死掉的玩家只要未被團滅也有復活的機會，所以玩家記得不要隨便放棄被擊倒的同伴，在可行的情況下至少要拾回同伴的 Banner。

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