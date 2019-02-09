STEAM AWARDS 2018年度遊戲大獎公布　巫師3再度眾望所歸

【STEAM AWARDS 2018年度遊戲大獎公布】繼各大機構在年尾頒發遊戲大獎後，最大型的PC GAME平台STEAM則喜歡在年尾才投票。近日終於公布2018年度STEAM AWARDS得獎名單，今年大獎項目有8個，當中亦繼續看到不少老作品：

STEAM AWARDS是由STEAM選出獎項分類，再由STEAM的玩家投票來選出得獎者。今年的獎項只有8個，較往年12個為少，不過都有幾個有趣的分類。有別於其他頒獎項目，STEAM AWARDS並不受限於要該年推出的遊戲，而是從整個STEAM歷來上架的遊戲中投票及篩選出。

（點擊放大）STEAM AWARDS 2018年度遊戲大獎公布各得獎者及候選人（點擊放大）

+ 4 + 3 + 2

大獎的年度遊戲由《PUBG》獲得，打嬴3A級大作《Monster Hunter World》及《Assassin’s Creed Odyssey》。而在STEAM非常盛行的VR遊戲，大獎則由《Skyrim VR》獲得，羸了強敵《Beat Saber》及《VR Chat》。而最佳持續遊戲及最佳遊戲環境亦由《GTA V》及《Witcher 3》等老遊戲奪得。而最佳開發者亦由開發《Witcher 3》的《CD PROJEKT RED》獲得。

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！ 立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO