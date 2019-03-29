【Sekiro隻狼 攻略】全40顆散落念珠收集位置及取得方法一覽

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【Sekiro隻狼 攻略】在遊戲中收集4顆「散落念珠」即可以在鬼佛處增加最大體力值，也就是念珠收集越多就對遊戲進程越有利；然而不少念珠都藏在難以尋找的位置，以下就為大家整理遊戲全部40顆念珠的位置。

遊戲中每收集到4顆「散落念珠」即可在鬼佛處提升體力最大值；集齊40顆念珠將體力提升至最大後可獲獎杯一個，也就是說如果你想打白金（全成就），就必須要將這40顆念珠都拿到手。但要注意念珠即使跨周目也不會重置：例如在一周目打了第一隻精英「河原田直盛」得到念珠，在二周目再打時也不會再給念珠了，而是會得到一個錢袋。因此如果想提升體力到最大值，就必須要將這40顆念珠分別全部都拿到手才行（可以跨周目完成，因為已拿到手的念珠會繼承至下周目）。

Sekiro隻狼 全散落念珠位置一覽
以下整理40顆念珠的位置及取得方法，一部份是必經或者很容易就見到的精英敵人，以「精英敵人名字 / 最接近的鬼佛」形式標記。如果是一些特別難找或隱藏的佛珠會特別說明。

葦名城
1. 武士大將 河原田直盛 / 城下外廓 城門道
2. 赤鬼 / 城下外廓 虎口階梯
3. 武士大將 山内典膳 / 城下外廓 虎口階梯
4. 大手門（打完鬼形部後），天狗所在的建築物頂部
在天狗旁邊上樓樓再鉤繩上去，一般只要細心一點都不會錯過
5. 火牛 / 大手門
6. 武士大將 松本内藏佑 / 葦名城 主城
7. 天守閣 武士待命室 右側房間的隱藏門
這是其中一個最難找的念珠，其實也有點提示，在爬上假天花時可以看到隱藏房間。（按圖放大）

+2

8. 葦名流 佐瀬甚助 / 天守閣 葦名流道場
9. 葦名城 廢棄地牢入口供養眾（商人）1500元
10. 孤影眾 太刀之足 / 引水城樓
11. 葦名七本槍 山內式部利勝 / 引水城樓
這隻出了名的難打，於是就引發出所謂的「外鄉人戰法」，不外卡樓梯然後跳斬或斬腳趾，看個人喜好：

打完水生村破戒僧和獅猿、第一次封鎖葦名城鬼佛（即忍者造反後）後才會出現的精英敵人：
12. 天守閣地下赤鬼 / 武士待士室
13. 孤影眾 槍足正長 / 白蛇神社
14. 孤影眾 詛咒之手 / 葦名流道場
這隻詛咒之手會連同另一隻強敵忍者圍攻你，一打二基本上絕無可能獲勝；但是可以潛行到忍者背後用傀儡之術，倒過來變成二打一就很輕鬆了。

打完櫻龍、第二次封鎖葦名城鬼佛（即內府來襲）後才會出現的精英敵人：
15. 葦名七本槍 鬼庭主馬雅次 / 引水城樓
16. 葦名流 水生氏成 / 葦名流道場
17. 赤備重吉 / 葦名流 主城

以上三隻精英都非常難打，各位加油努力。
鬼庭主馬雅次一樣旁邊有強敵幫忙，可以用月隱糖潛行過去再用傀儡之術反過來圍攻boss。
赤備重吉的話先清掉小怪，然後躲到遠處退出遊戲->重入再背刺他先打一條血就問題不大。
水生氏成是佐瀬甚助的超強化版，一個拔刀術可以打玩家9成血量；如果始終拿不到彈開時間建議用機關傘打。

龍泉川旁 平田宅第
18. 忍者獵人 彌山院圓真 / 宅第街
19. 蟒蛇重藏 / 平田宅第 主殿
20. 平田宅第 走廊 左側房間的隱藏門
和武士待命室的隱藏門一樣都是以掛畫隱藏（按圖放大）

+3
+2

以下精英要取得「義父的守護鈴」才會在平田宅第出現
21. 孤影眾 槍足正長（會召喚狗狗版） / 正院忍者 
22. 蟒蛇重藏（加強版）

義父的守護鈴入手方法請見下文：

【Sekiro隻狼 攻略】隱藏地圖另一個三年前及結局淨化達成方法

金剛山 仙峰寺
23. 鎧甲武士 / 金剛山 仙峰寺 修練道
24. 長手百足 仙雲 / 寺院境內
寺院境內鬼佛出發，前進一段路後右邊跳下去屋頂裡面的爬爬精英
可以跳下去清光小兵、出去屋外離開遊戲->重入，然後空中忍殺先打一條血
25. 寺院境內鬼佛（即打完鎧甲武士後的鬼佛）前的水池底
需要潛水（打倒水生村破戒僧）才能獲得（按圖放大）

+4
+3
+2

崩落峽谷
26. 社下山谷鬼佛處往回走墳墓處（按圖放大）

+7
+6
+5

27. 崩落峽谷精英 蛇眼 白藤 / 崩落峽谷
28. 長手百足 麒（鐵砲堡壘Boss） / 鐵砲堡壘
29. 長手百足 麒 戰勝後房間地板有個洞（沒有就觸發白蛇拆橋事件後再傳送回來），從洞裡沿坑道走到底，鉤繩到一個很多毒水和爬爬的地方（按圖放大）

+14
+13
+12

30. 獅猿 / 菩薩谷

葦名底層
31. 蛇眼 白荻 / 毒沼
32. 無頭獅猿 / 毒沼
打完崩落峽谷盡頭的獅猿後才會出現
33. 毒沼裡最高的佛像頭上
打完蛇眼後在通道旁邊鉤繩上去（按圖放大）

+7
+6
+5

34. 牛飲德次郎 / 秘密森林 
35. 水生村 湖底寶箱
需要潛水（打倒水生村破戒僧）才能獲得
36. 水生的凜 / 水車小屋
37. 村長屋子二樓 / 神轎磐岩（按圖放大）

+4
+3
+2

源之宮
38. 櫻牛 / 賞櫻平台
39. 淤加美之長 靜（用雷電衝力射球射你的那位） / 巨大櫻樹
40. 源之宮湖底 無頭人後面的寶箱 / 巨大櫻樹

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