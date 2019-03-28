【Sekiro隻狼 攻略】全4個結局條件&二個周目內達成全結局方法

【Sekiro隻狼 攻略】遊戲一共有4個結局，本文整理了所有結局的達成條件，以及如何在兩個周目內完成全部4個結局的方法。

*注意：結局相關文章多少無法避免劇透，如果不想知道遊戲有幾多個結局/結局內容請自行決定是否觀看。

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遊戲有兩個主要分水嶺，一個是打完獅猿和水生村破戒僧（先後無所謂）後，會引致忍軍入侵（玩家需要重新參拜葦名城的鬼佛）；另一個就是打完櫻龍（源之宮的Boss）後，葦名城會再一次被封鎖。尤其要注意基本上所有和結局有關的事件以及不少NPC支線在打完櫻龍後就不能回收，因此記得在打櫻龍之前確定自己沒有遺漏（可能的話在打櫻龍之前Backup存檔就最好）。

以下整理4個結局的觸發條件，最後介紹如何在兩個周目內達成全結局的方法

1. 修羅結局

一般理解就是Bad ending。這個可說是最簡單但又最難達成的結局，只要在打完獅猿和水生村破戒僧後，回到葦名城天守閣見到義父（貓頭鷹）時，選擇「遵從戒律‧捨棄卿子」就可以了（系統還很貼心地會跟你再確認一次，以免有玩家太快手按了Ｏ就決定了結局。）。而接下來就是最困難的部份，玩家需要打倒英麻以及葦名一心才可成就修羅結局。個人認為這是全遊戲最難的Boss（比獅猿、嗟怨之炎、劍聖都要難），所以說要做壞人也不是那麼容易的啊。

走修羅路線無法到達源之宮，會拿少很多資源（最重要就是戰鬥記憶），但如果想要解全成就（白金），就有需要通關一次修羅結局。除了達成修羅結局本身就是一個獎杯外，全Boss擊破以及全技能學習得的獎杯都需要通關修羅結局才能完成。

修羅結局相關（含劇透，請自行決定是否按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

2. 斬斷不死結局

一般理解就是Normal ending，如果玩家跟從遊戲NPC指示進行的話便會來到此結局。正常攻略遊戲，然後和義父對話時選擇「背棄戒律‧守護卿子」，然後打倒貓頭鷹和攻略源之宮，最後打倒劍聖，餵卿子服下櫻龍淚便完成遊戲。

3. 另一個斬斷不死結局「回歸凡人」（自殺結局）

可說是另一個Normal ending，不過玩家不是殺死卿子，而是殺死自己來讓卿子從龍胤的血脈中解放，使其變回一個普通人。和普通斬斷不死結局相比，要進入這個結局需要一些事前準備，而且解這個結局的前置時會開啟一張（或者說半張）隱藏地圖，可以額外獲得兩個散落念珠和一個交戰記憶，所以無論想解哪個結局（除了修羅，因為流程上跑不到）都建議跑完這個結局的前置事件。詳細請見以下攻略：

4. 隱藏結局（完美結局）「龍歸故土」

這個「龍歸故土」結局一般被稱為完美結局，但筆者個人來看，劇情意義上這個結局一點都不完美，只是遊戲中這個結局最為隱藏、需要最多功夫才能到達。不過這結局也可以說是找到了斬斷不死以外的另一條路，個人十分希望可以玩到這個結局的後續內容...（會不會是DLC呢）。

由於流程較長，需要的道具也最多，詳細方法請參看以下攻略：

兩個周目內解完4個結局方法：

如果你有看完以上的結局攻略（如果沒有就快去看），便會知道其實4個結局中，有三個（修羅以外）是打完最後Boss時自己選擇的（前提是有做齊前置拿到關鍵道具）。如是者如果不想打足4周目的話，方法是在第一周目內完成「回歸凡人」（淨化）以及「龍歸故土」的前置事件，拿到「常櫻之花」和「冰淚」兩個關鍵道具。

然後正常攻略源之宮打櫻龍，回去葦名城打劍聖，打嬴後在和卿子對話之前離開遊戲，然後備份你的存檔（PSN+USB雙重備份更保險）。

之後再開遊戲選一個結局，看完結局後讀取你的備份存檔，再觀看另外兩個結局，這樣就可以在一個周目內解完3個結局（因為只要看到結局就跳杯，不需要在同一個進度內打4周目看4次結局）。然後開2周目直接打修羅結局，這樣就打齊4個結局了。