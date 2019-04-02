港服Nintendo Switch Online 4月23推出　年費略比日服平

遊戲動漫
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香港任天堂近日公布香港區的Nintendo Switch Online，即將於4月23日正式推出，而且亦公布月費價格。

Nintendo Switch Online（簡稱NSO）是Switch的收費服務，現時如果要連線與網友或其他玩家一起遊玩像《Splatoon 2》、《Mario Kart 8 Deluxe》、《任天堂明星大亂鬥Special》等遊戲，就需要加入NSO。同時服務亦會每月提供免費的紅白機遊戲、雲端存檔、連動手機App語音聊天之功能，以及有不定期特典。

現時如想連線遊玩Switch大部份遊戲就需加入NSO

Nintendo Switch Online 每月提供紅白機遊戲

香港版的Nintendo Switch Online將於4月23日開始，而月費計劃如下，當中1個月及3個月的收費較日版略貴，但12個月及家庭計劃的收費就較日版便宜。

港服收費

日服收費對比

是次公布未有提及香港區的eShop，現時仍是使用WhatsMall作為中介。

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