《Auto Chess 自走棋手遊》畫風大變玩家不受落？封測負評不斷

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

由《Dota 2》的自訂地圖爆紅的《刀塔自行棋》《Auto Chess》，在《Dota 2》內推出不久，就因玩家人數眾多決定手遊化。自手遊化消息公布後，大量玩家都十分期待，可在手機上玩到這創新的卡牌對戰遊戲。近日，《Auto Chess 自走棋手遊》在中國展開不刪檔封測，可是玩家對它的評價遠不如電腦版。

原開發公司進行手遊化研發

《刀塔自走棋》由巨鳥多多工作室設計，經《Dota 2》推出這款創意和策略性都極高的《刀塔自走棋》後，工作室的名字始在遊戲界傳播開來。手遊化同樣由巨鳥多多研發，因此備受玩家期待。與電腦版的玩法相同，把玩家分成 8 個區域，在同一個英雄池中，每局要在有限金錢下和出棋數下，選擇獨特的隊伍成員。留意其他玩家選擇的棋和自己棋子的陣容，成為遊戲最大的策略之處。其他還有棋子擺放位置﹑金錢管理和買賣棋子等，都和一般的策略遊戲有所不同。

在棋盤內擺放選擇了的棋子，戰鬥時會自動操作，不過會根據敵我棋子擺放的位置產生不同效果（網上圖片）

中國先行封測

《Auto Chess 自走棋手遊》現在於中國正進行不刪檔封測，目前只開放 Android 版，iOS 版的推出日子未定。而且《Auto Chess 自走棋手遊》將由 Imba 傳媒搭建全球電競體系，即遊戲內不會分地區，可以同時和全球玩家進行競技。目前看來，已經是以一隻電競遊戲來發展，意思是未來會在大型電競賽埸看到《Auto Chess 自走棋手遊》嗎？

+2

行可愛風格引起不滿

由於遊戲當初是在《Dota 2》中開發，角色和風格都受到《Dota 2》的限制。手遊化有重新設計角色是理所當然的，不過《Auto Chess 自走棋手遊》重新畫上的棋子外觀太過可愛，反令玩家難以接受。以前 Razor 的雷電效果十足，手遊中「水之靈」的色彩﹑動作和技能反而有種山寨的感覺。巨鳥多多看來有點捉鹿不會脫角，始終遊戲的對戰是一個觀賞過程，如果畫風不佳的確令人卻步。

+3
+2

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票

武博專頁

Samsung Galaxy S10 大解放　切換「夜景模式」 拍攝用家話事
柔王丸8月展神威 千值練 模型神童三四郎FRAME ACTION MEISTER
【機動戰士高達】 40周年紀念企劃曲目公布　強大歌手陣容演唱
中國製 LCD 螢幕電子麻雀一按即洗免疊牌！獨立叉電夠撐四圈？
iPhone SE 2 定 XE？傳 iPhone 8 將更新成 Apple 下代平價機
1989至2019平成遊戲史主機篇．GameBoy、超任、Saturn、PS、Xbox
Samsung 成功研發 5nm 製程　Exynos 處理器效能再度提升
淚眼煞星 帶子雄狼 原作者小池一夫肺炎病逝 享年82歲
玩IG踢出校？逼學生申報社交平台帳戶禁開分身　掀私隱與秩序爭議
令Apple舊AirPods同第二代看齊　舊盒一樣可以對應Qi無線充電
《幪面超人》變身腰帶手機殼　由電王到1號邊個拉打最少人買？
IG女神以後冇得呃Like？Instagram正考慮屏蔽所有照片讚好數字
《彩京精選 Vol.3》Switch繁中版開始接受預購！5月30日正式發售
《Pokémon GO》5月社群日「火雉雞」登場！賺取三倍星沙萬勿錯過
Ubisoft《刺客教條：大革命》限時免費下載　回味聖母院宏偉建築
人氣動作RPG《伊蘇VIII 丹娜的隕涕日》推手遊版！用第八代做主題
【PS4】外媒傳Sony設立條款限制遊戲情色內容　聖光之謎解開！
Uber Eats 支援 Apple Pay　叫外賣更方便快捷之餘還有何好處？
Huawei P30 Pro 拍銀河　攝影師大西北實拍天空效果驚人
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。