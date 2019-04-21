《Auto Chess 自走棋手遊》畫風大變玩家不受落？封測負評不斷

由《Dota 2》的自訂地圖爆紅的《刀塔自行棋》《Auto Chess》，在《Dota 2》內推出不久，就因玩家人數眾多決定手遊化。自手遊化消息公布後，大量玩家都十分期待，可在手機上玩到這創新的卡牌對戰遊戲。近日，《Auto Chess 自走棋手遊》在中國展開不刪檔封測，可是玩家對它的評價遠不如電腦版。

原開發公司進行手遊化研發

《刀塔自走棋》由巨鳥多多工作室設計，經《Dota 2》推出這款創意和策略性都極高的《刀塔自走棋》後，工作室的名字始在遊戲界傳播開來。手遊化同樣由巨鳥多多研發，因此備受玩家期待。與電腦版的玩法相同，把玩家分成 8 個區域，在同一個英雄池中，每局要在有限金錢下和出棋數下，選擇獨特的隊伍成員。留意其他玩家選擇的棋和自己棋子的陣容，成為遊戲最大的策略之處。其他還有棋子擺放位置﹑金錢管理和買賣棋子等，都和一般的策略遊戲有所不同。

在棋盤內擺放選擇了的棋子，戰鬥時會自動操作，不過會根據敵我棋子擺放的位置產生不同效果（網上圖片）

中國先行封測

《Auto Chess 自走棋手遊》現在於中國正進行不刪檔封測，目前只開放 Android 版，iOS 版的推出日子未定。而且《Auto Chess 自走棋手遊》將由 Imba 傳媒搭建全球電競體系，即遊戲內不會分地區，可以同時和全球玩家進行競技。目前看來，已經是以一隻電競遊戲來發展，意思是未來會在大型電競賽埸看到《Auto Chess 自走棋手遊》嗎？

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行可愛風格引起不滿

由於遊戲當初是在《Dota 2》中開發，角色和風格都受到《Dota 2》的限制。手遊化有重新設計角色是理所當然的，不過《Auto Chess 自走棋手遊》重新畫上的棋子外觀太過可愛，反令玩家難以接受。以前 Razor 的雷電效果十足，手遊中「水之靈」的色彩﹑動作和技能反而有種山寨的感覺。巨鳥多多看來有點捉鹿不會脫角，始終遊戲的對戰是一個觀賞過程，如果畫風不佳的確令人卻步。

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