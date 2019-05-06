《明日方舟》公測攻略：新手必學戰鬥概念、育成及基地系統介紹

繼上半部介紹遊戲的首抽及組隊建議後，來到戰鬥及育成等系統部分。《明日方舟》與常見的同類遊戲不同，是塔防遊戲。除組隊外如何運用角色亦是遊戲的必要知識，以下讓筆者介紹一個基本的戰鬥概念和上場次序，助玩家快速掌握過關方法。

戰鬥基本概念

上半部：【《明日方舟》公測試玩 附首抽及低星戰神推薦 歡迎回來，博士​】

明日方舟是塔防遊戲TDG，遊戲目的是阻止敵方角色越過防線。但與部分塔防遊戲不同，遊戲中角色無法轉向，每名角色亦只能同時阻截有限數量的敵人，因此配置角色需要一定策略。

至於甚麼職種何時配置和如何運用，讓筆者介紹簡單的基本概念：

除3星角色外，所有能精英二（突破兩次）的角色均有新立繪。至於初期應育成誰可參考上半部的「12人配隊及職種需求」部分。（遊戲截圖）

1. 戰鬥開始先上先鋒，阻截第一波敵人及回額外COST槽 2. 上單體弓手輔助輸出 3. 敵人開始變多，上補師拉血防止先鋒死掉 4. 上第二名補師協助拉血 5. 上盾系角色加強防守 6. 重甲系敵人出現時，上術士輸出 7. 當敵人數量太多，上群攻角色輔助輸出 8. 近衛靈活使用，可作補刀或拖延敵人使用

▼典型戰鬥示範短片

留意只有遠距敵攻擊角色才能對付飛行敵人，弓手會優先射擊無人機。另群攻術士雖然COST高但能一次過對多名敵人輸出，在混戰時能發揮很大作用。唯需注意群攻術士的攻擊距離很短，需預留位置。

上場限制、撤退與再配置

戰鬥中角色上場有數量限制，而中後期因版圖較大有多個出入口，敵人出擊時間較長，因此需戰略地撤退某些角色，讓別的角色上場或待再配置。部分先鋒角色主動撤退時（非被擊破），更會歸還所有配置點數。

在頭目關卡中頭目一般會在戰鬥後期才現身（或全力突擊），玩家亦可以把戰鬥中撤退的先鋒角色，在頭目出現後配置在頭目附近，拖延頭目行動，待主力隊伍把小兵清掉後才全力擊殺頭目。

留意一個地圖不只一個點要防守，但要把主力放在哪裏當據點，每版均不同。（遊戲截圖）

按下角色後開啟手動技能，加強攻擊，防守或特殊能力。（遊戲截圖）

玩家中期可挑戰大型的剿滅關卡，剿滅關會根據殺滅多少敵人給予豐厚獎勵。同時每星期通關可固定取得1200合成玉，是珍貴的轉蛋道具來源。（遊戲截圖）

角色強化與精英化

遊戲的強化分為升級，精英化（突破），及潛能。與典型升等遊戲不同，方舟的角色升級必需消耗升級卷，單純出場沒法提升經驗值。升級卷可在一般關卡或每天開放的特別關卡中取得。升級一般建議平均升級，所以練等是一隊12人外加2~3名替補角色共同升等。弓手、防盾、及補師可稍為優先。

當角色升滿等後，便能精英化（突破等級上限）。精英化角色雖然會把等級歸零，但實際角色數值會直接繼承，即Lv1的精英一角色和滿等精英零的角色能力一樣。唯留意精英化角色的COST會增加。

潛能是當抽到同樣角色，可使用附送的信物提升角色潛能。潛能能增加角色少量能力值，或降低少量出擊的COST，屬錦上添花。

另一方面，強化角色亦可透過技能升級實現。技能升級是整體的，即精英前提升技能等級，精英化後新的技能會直接繼承。至於強化角色需要大量的錢，就只能依靠隔天開啟的刷錢副本和基地賺取了。

角色一般建議一整隊平均提升，即使稍為優先亦不應與主隊拉開太大距離，單純集中強化一名角色只會吃虧。（遊戲截圖）

遊戲中的錢（龍門幣）中期開始會出現不足，請在閒時打金錢關賺錢。（遊戲截圖）

自動戰鬥與刷素材

戰鬥中只要在不使用好友角色幫助，並在無敵人突破防線情況下通關（3星通關）會開啟自動模式，之後該版就可以讓電腦自動操作過關，方便重覆通關刷素材。

不過需留意電腦操作並非完美，若玩家是以極限操作（經常在緩速下配置角色，或角色血線持續在頻死邊緣）通關，自動操作有機會失敗。另外留意電腦只是複製玩家操作，不會理會角色COST增減，若因角色精英化COST增加，有機會延遲配置導致意外。

遊戲中所有升級，包括精英化或技能升等都需要素材。但遊戲中大部分常用素材都是固定或高機率掉落，也有機會一次掉落多個，加上基地能少量製作，除最高級的外一般不會出現卡素材情況。

每天的素材關卡開放均不同，公測中已把刷經驗關卡改為每天開放。（遊戲截圖）

遊戲中初中期的素材不少都是固定掉落，後期精二化的素材才會出現卡素材的情況，但仍可透過基地的加工站用低級素材加工取得。（遊戲截圖）

基地系統 集後宅與後勤一身

方舟除守塔的戰鬥外，還附設了一個大型的基地系統。今天不少遊戲都會另設「小房間」的後宅系統，讓玩家與角色互動，方舟就把後宅及後勤系統集中在基地之中。

基地的設計頗有《Fallout》的周邊遊戲《Fallout Shelter》味道，要求玩家集素材建後勤站，讓角色進內工作賺取收益。遊戲中包括龍門幣及升級需要的大部分素材都可以從基地所得，是所有資源回收和長期增長的地方。

所有角色除戰鬥技能外都有各自的基地技能（或稱後宅技能），如擁有「訂單分發」技能的角色可以加速貿易站接單的時間，擁有「工程學」技能的角色可以在加工站制造基建素材時增加資源返還的機率等。所有2星3星角色都有各種的後宅技能，讓不會上場戰鬥的角色一樣發揮用處。

至於角色在長期工作下體力會下降（基地內的體力，和戰鬥無關），玩家此時要把角色調離工作岡位，放到休息室休息。這休息室實際就是後宅，玩家可以購買家俱打扮房間，除讓休息室看起來更漂亮外，亦可以增加角色恢復體力速度。

基地的主畫面，公測版本一開始就能直接興建加工站，升級中樞至等級3前也不再需要提升其他房間等級。（遊戲截圖）

點開相應房間後，進入基建主頁，是否很有《Fallout Shelter》的味道？（遊戲截圖）

初期基地重點：會客室

在基地中有一個名叫「會客室」的建築，設施的使用方法較為特別：這是一個能讓玩家和角色互動的設施。

派員駐站後玩家都能定期獲得一份名為「線索」的資料，線索分為7大類，玩家目標就是集齊7大類，開啟「線索交流」。在開啟線索交流後除可即使讓自己獲得大量的「信用值」外，亦能讓前來造訪基地的其他玩家獲得一筆「信用值」。

但因每天獲得的「線索」是隨機，有可能在7大類別中重覆，因此遊戲實際是要求玩家造訪其他玩家的基地，「把重覆多餘的線索送給別人」，讓對方集齊線索開啟線索交流。玩家的好友愈多愈容易達成目標，會客室實際就是一個鼓勵玩家多交流互動的系統。

信用值可以在採購中心換領道具，道具每天更新，有時是素材，有時是錢、甚至是角色。想要短期賺錢大量信用值，就要多活用會客室系統了。

每天能固定獲得一個線索，駐員完成尋找後會再額外獲得線索。（遊戲截圖）

把指定線上放在對應的7大位置，集齊7個（七龍珠？）就能開啟下方的線索交流。（遊戲截圖）

按下「線索交流」後，會客室很快就會堆滿想免費獲得「信用值」的好友們，一起交流（？）（遊戲截圖）

貿易站中能兌換素材，甚至角色。留意積存的信用有上限，必需定期消耗。（遊戲截圖）

角色瀏覽資料館

最後值得介紹的是名為「情報」的角色資料館，這裏玩可以查看所有已獲得角色的所屬陣營及人物關係。按下角色有該角色的背景資料，故事及語音翻聽。

使用角色戰鬥或在基地工作可提升角色信賴，角色信賴度愈高除多少增加角色能力外，也會開啟角色的背景資料，想看故事和了解角色設定就要多把相關角色派上戰場或在基地上使用了。

人物關係圖，各大角色來自陣營亦在此圖表中顯示。（遊戲截圖）

上半部：【《明日方舟》公測試玩 附首抽及低星戰神推薦 歡迎回來，博士​】