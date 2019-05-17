Steam Link iOS 上架！iPhone iPad 可玩 Steam 遊戲但有限制？

遊戲動漫
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Steam Link 終於推出 iOS 版本，和早已登埸的 Android 版功能基本相似，玩家終於可以在 iPhone 和 iPad 等 iOS 裝置上遊玩到 Steam 的遊戲。不過，Steam Link 的限制仍然存在，玩家不能使用Steam Link 在街上遊玩，那 iOS 版對比 Android 版有什麼優勢呢？

同一區域網絡

玩家要先在 iOS 裝置下載 Steam Link App，只要和開啟了 Steam 的電腦連上同一個 WiFi 後，就可以連接電腦畫面。沒錯，要連上同一個 WiFi 的意思就是沒法在街上隨時 remote play。而且玩家必須要電腦和 iOS 裝置都連上 5GHz 的寬頻無線網路（電腦可用 lan 線），對網速也有較高的要求，一些比較基本的路遊器只提供 2GHz 的寬頻頻譜。筆者試過使用手機個人熱點，電腦和 iOS 裝置就算連上同一個熱點後，的確沒法接上。

只可以遊玩本身有的遊戲，不能在 App 內購買（Steam Link 手機截圖）

Apple TV

Steam Link 在 iOS 上架最大的功能，可能是在 Apple TV 上遊玩。Steam 上有很多出色的小品遊戲，同時適合使用手掣遊玩。如果利用 Steam Link 連接上 Apple TV 上遊玩後，大螢幕的確有效提升遊戲體驗。

遊玩體驗

使用 Steam Link 後，玩家可以在 iPhone 螢幕的觸控中，代替滑鼠和鍵盤操作。不過這只適用在輕鬆的遊戲中，用來玩 fps 遊戲可說是不可能，因為操作反映及手感對比滑鼠差太遠。玩家也可以利用藍牙連接 Steam 或 Xbox 手掣，筆者嘗試用 Xbox 手掣遊玩也只有 0.1-0.3 秒的延遲，如果遊玩回合制或操作要求低的遊戲沒有大問題。令筆者驚訝的是，畫面非常順暢，使下電腦效能推動遊戲的情況下，iOS 裝置只是畫面的延伸，電腦沒有卡頓問題的話，iOS 裝置的畫面流暢度頗高。

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