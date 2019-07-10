Switch Lite 任天堂迷你版新機公布！輕便易攜、平過原版 $850！

遊戲動漫
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Nintendo Switch Lite 迷你版任天堂手提遊戲機現身！等了很久的任天堂新Switch終於公布，新機名為Nintendo Switch Lite，是傳聞中的縮小便攜版：

Nintendo Switch Lite有黃、灰、綠三款顏色，因為是便攜版的關係不能連接TV螢幕，而手掣亦是與主機一體式，無法像原版那樣拔出JOY-CON，左面的四鍵「Directional Buttons」更改為傳統十字掣。Nintendo Switch Lite也沒有了IR Motion Camera及HD震動功能，本體沒法進行體感操作，有需要的話可另外使用JOY-CON。

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主機規格方面，Nintendo Switch Lite 寬長高為 91.1/208/13.9mm，長寬較原版小而高度則一樣，其重量為275g輕過原版約120g、螢幕為5.5吋比原版6.2吋小，解像度則一樣是720p。電力續航力方面，官方指Nintendo Switch Lite可運行3至7小時（依遊戲而定），比舊版約持久0.5小時。

Nintendo Switch Lite預定2019年9月20日發售，日版的售價為19,980 Yen（未連稅），香港版售價為1,490 HKD。比原版 Switch 的官方售價 $2,340 便宜了 $850 HKD。

另外Switch Lite 亦有Pokemon劍/盾的「蒼響/藏瑪然特」特別設計版，日本及香港都有推出，其售價與 Switch Lite一樣 $1490，但推出較遲預定11月1日才推出。

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