MHW ICEBORNE．斬龍、慘爪蠻顎亞種、溫泉仲有…？7月新情報公開

還有兩個月左右就推出的Monster Hunter World（MHW）大型DLC更新（G位）ICEBORNE，最近不斷公開新情報，今天（7月11日）又有全新影片，更公開多隻新魔物、新集會所等情報給玩家先睹為快。

繼上個月後《MHW ICEBORNE》今次公開的影片長達3分鐘，情報量相當多，首先有雖然不意外但還是令人相當興奮的「斬龍」參戰，影片中先有牠和雌火龍遭遇的CG動畫，然後有戰鬥畫面，還有斬龍英勇咬著角龍的頸將其摔出去之霸氣場面等。

+ 4 + 3 + 2

然後公開了兩隻全新的亞種怪物，分別是慘爪龍的亞種「凶爪龍」以及蠻顎龍的亞種「雷顎龍」。據官方情報，前者在肚餓後會食肉，然後就會進入「強暴化」狀態，從畫面來看會使出龍屬性攻擊；而雷顎龍就明顯是雷屬性的蠻顎龍，除了使用帶雷電的攻擊外也會用雷電的能量強化自身。只不知在ICEBORNE中會不會繼續有之前的「二名魔物」呢？

+ 5 + 4 + 3

另外也公開了（如無意外是）新集會所以及新獵人小屋的樣子，還有終於回來的溫泉（冰天雪地當然要浸溫泉啦！）還有新加的桑拿；獵人們更可以和貓貓一起漫溫泉。還有就是玩家可以穿著防具進入溫泉，不過只要按一個鍵就可以切換成溫泉服裝造型，切合整體環境氣氛。但更重要是新集會所在功能上將會更加便利，玩家可以在集會所內進行裝備製作、強化，以及利用植物研究所（農場）和交易船等（終於！）

+ 13 + 12 + 11

最後官方也不忘在影片結尾埋下彩蛋，只見一條爆鎚龍身上沾滿綠色青苔一般的東西，然後突然一陣爆炸爆鎚龍便隨之倒下；如無意外那就是大家都很熟悉的「碎龍」了。

碎龍

隨著新影片推出今次還有開發團隊的解說影片，長約20分鐘，由大家見慣見熟的辻本、藤岡、市原三人組出演，有日文和英文。主要是進一步說明了Trailer影片中公開的部份的詳細介紹和設計理念，亦有提及新的貓貓道具如煙花爆筒、根性蜜蟲等（這個在之前試玩版中也有登場了）。