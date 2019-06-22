【MHW ICEBORNE】全武器新動作心得整理：盾斧、斬斧、鎚、蟲棍

【MHW ICEBORNE】Monster Hunter World ICEBORNE的試玩已經推出，以下整理各武器新動作心得。當然以下只是筆者個人簡單測試不排除有錯漏，之後如有更詳盡的測試再為大家報告。

其他武器新動作測試報告：

盾斧 / 充能斧

盾斧多了一個斧強化（可以叫紅斧？）：有瓶的狀態下三角圓圈->三角圓圈->L2即可進入斧強化狀態。斧強化沒有時間限制，但是啟動之後會隨時間消耗瓶，瓶用光後就會自動解除。紅斧沒有形態限制，可以隨時變回劍型態蓄力儲瓶來延長紅斧的時間。

斧強化可以和劍強化及盾強化並存（由雙紅變成三紅了），但注意如果先斧強化再儲紅盾，就會因為用光瓶而自動解除斧強化，順序不要弄錯。斧強化後所有斧攻擊（包括屬性解放斬）都會追加多段攻擊，就像變成了電鋸般（還會見到斧邊的「刀片」一直轉動）。而這些追加攻擊也受紅劍的攻擊力提升加成，所以可能的話還是弄到3紅吧。相比之下，三角形斧攻擊的追加次數會比屬性解放斬多，斬一次大概追加4~5hit（應該也受魔物體型影響），差不多等如威力提升一倍（甚至以上），但是斬味消耗也十分高。

如果超解是一擊脫離，斧強化就是追求持續輸出；目前所見三紅後斧攻擊的輸出相當可觀，配100%會心+達人藝，純斧強化不玩超解也許有看頭？但整體來說哪一個流派比較好，需要更多測試（雖然結果大概也是視乎討伐對像啦）。

斬斧

個人不是很熟斬斧，目前試了的新動作是旋揮（圓圈）中多了強化射擊派生及強化敲打（旋揮第3hit開始才能派生）。強化敲打之後會見到斧身變紅，左上的劍氣槽也會多了一處發出紅光，但是效果不明（目測沒有提升攻擊力，也沒有加快充能回復/減少消耗），有待斬斧專家解釋。強化射擊會急速後跳，斬斧本身機動力不高，多一個迴避手段總沒壞處。另外劍型態屬性解放突刺中可以派生飛翔爪攻擊（爆破後就不行了），威力很高而且還會回復一半劍氣值，而且若果是紅劍狀態（滿劍氣），爬上去之後更可以直接零距離屬性解放突刺！一整套下來威力十分可觀，相信會在之後的狩獵中大派用場。

鎚

鎚也是筆者不太熟的武器（汗）。和大劍一樣鎚也追加了強化射擊；視乎蓄力等級，強化射擊之後會做出不同派生，蓄滿->強化射擊就會派生像是終結敲打的攻擊。而重點是除了第一段蓄力的攻擊之外，高等級蓄力->強化射擊->派生攻擊後可以再接L2派生飛翔爪攻擊。這樣一整套下來威力甚至比蓄滿->自轉一套 / 又或敲擊5連擊還高，而且後半還有飛翔爪作位移，說不定會徹底改變大鎚的攻擊模式。

操蟲棍

操蟲棍也是另一個筆者極不熟悉的武器（坦白跟大家講，我連怎麼令獵蟲放出煙霧、如何使用那些煙霧效果都不懂得），試到多少就寫多少好啦。首先是有一個獵蟲強化的指令，L2+三角+圓圈，但是不要問我實際有什麼用。另外就是R2+X跳起後多了一個R2派生「急襲突刺」，由空中垂直插下造成多段攻擊，最後在地面橫掃留下一攤黏液（聽起來很核突），然後獵蟲也會跟著俯衝而下造成多段傷害。整體攻擊力相當高，但我對蟲棍認識實在太少，不太清楚要怎麼運用...

最後就是蟲棍的飛翔爪武器攻擊威力極高，不愧是空戰武器之王。啊還有R2+X跳起之後也可以接L2使用飛翔抓，但比起蟲棍其他攻擊應該優先度沒那麼高吧。