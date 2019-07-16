日本瘋狂玩家為完美玩DQ IX　買足400隻打足9999小時

《Dragon Quest IX 勇者鬥惡龍9 星空的守護者》2009年於3DS平台推出，踏入10周年除了SQEX舉辦紀念節目，更有日本玩家於Twitter展示其珍藏：家中400隻的DQ9。

一為名為砂倉的玩家在DQ 9十周年時於Twitter展示他家中有300隻的DQ 9，令一眾機迷驚訝「為何有人會做這種事？」。有日本媒體電faminico Gamer立即採訪此位瘋狂機迷，得知當中原因，以及原來包含未開封的10隻遊戲，砂倉實際上買了400隻DQ9。

砂倉表示為了完成DQ9的「やり込む」（爆機以外的遊戲元素，台灣有時譯作壓力摳米），買400隻DQ9是必需的。因為每隻遊戲只能收藏100個財寶地圖，而這些地圖是可隨機生成迷宮，會有不同的名字、迷宮等級、怪物，有部份迷宮甚至比遊戲最終的內容更難。而砂倉一方面想刷夠「種子」，一種永久提升角色數值的道具；一方面想收集及整理這些迷宮，例如將「魔王的地圖」等級1至等級99每層作儲存。砂倉透過3DS的近距離通訊功能，讓自己不同遊戲交換地圖，亦收集其他玩家的地圖。並不是盲目的刷地圖，而是有組織地將地圖整理好及保存下來。

砂倉為每隻DQ9 寫上編號，記錄財寶地圖及種子資料（lagunas_brave@twitter）

除了買400隻遊戲，砂倉也顯示出他對DQ9的執念並不單單是用金錢就可達到。他展示出其中一隻遊戲的「封頂」存檔，遊玩時間為9999小時、協力時間亦為9999小時極之誇張。他表示大概花了一年半左右完成，大概角色也吃了無數的「種子」而能力值全封頂。而最令他自己驚訝的是，在刷鍊金次數時數值上限竟然不是9999而是99999。他為了達成這個上限每天都在刷藥草及高級藥草來進行合成，這個動作花了2個月才刷到上限，現在想起來也想哭。

砂倉展示的DQ9封頂存檔（lagunas_brave@twitter）

地圖收集及存檔都封頂了，但砂倉還是沒有止步，他曾經想以自己的力量刷出「まさゆきの地図」。這個當初由一位名為まさゆき的玩家刷出來，是「魔神之地圖LV87」的地圖。此地圖特別之處就是在地下15層只會出現金屬史萊姆王，是最適合衝等級的後期夢幻地圖。在發現後，有玩家於秋葉原以近距離通信分享地圖「造福世人」，很快也令此地圖擴散至全日本成為DQ Fans的經典。而砂倉就試過以自力挑戰刷出來，最終花了兩年半的時間才刷出此地圖，比玩9999小時還要長。

砂倉經常同一時間玩幾隻DQ9，試過最高紀錄同時玩20部機（lagunas_brave@twitter）

砂倉也表示最初見到DQ9的轉生以及地圖生成系統，覺得這樣的「やり込む」遊戲元素會很糟糕。但他說如果不刷的話，會覺得對開發者很失禮。記者問到砂倉是否覺得已站在遊戲的頂端，砂倉他說「並沒有」，他只是單純在享受遊戲，財寶地圖是接近無限的，也不可能全部找到出來。砂倉說他對於「今天會刷出什麼地圖呢？」感到很期待，並且對於遊戲開發者堀井雄二及藤澤仁極度尊敬，表示能夠創造出自己喜歡的文化，一直為玩家提供快樂，砂倉說只有很感激。

來源：denfaminicogamer