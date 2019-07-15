香港製作買斷制手遊《魔石傳說》Devil Stone：日系風格香港味道

近年獨立遊戲浪潮越演越烈，每年均有大量不輸3A的高質素作品面世，那邊廂其實香港也有不少人從事獨立遊戲開發，如果喜歡日系RPG，這隻由香港人製作的《魔石傳說》Devil Stone你要留意一下了。

《魔石傳說》最吸睛的地方當然是日本知名畫師「風間雷太」的封面插畫以及宣傳圖；而雖然遊戲內的立繪和美術圖並不是風間雷太老師而是SIMPLIST團隊自己的美術操刀，精美度和日系度絕對不差，所以說香港絕對不缺人材。

人設和美術圖真的一點都不失禮

《Devil Stone》魔石傳說以Unity開發，若要拿市面上最頂級的Unity遊戲畫面來比較固然是有些距離，不過以小品遊戲角度來看，個人認為魔石傳說已經合格有餘了，該有的東西都有了；硬要說的話就是人物的四肢比例有少許奇怪（手臂怎麼這麼幼！）。流暢度方面令人十分滿意，我以老舊的iPad Air 2來運行遊戲，環境相當順暢，FPS亦十分穩定。嘛，日系RPG向來也不是畫面行先，細膩的劇情和人物刻劃才是重點。

奸角/次要角色畫風明顯不同也是一些日系RPG常用手法，還是只能說製作組真的很會。

劇情setup簡單之餘也見心思，簡單說是身為下任魔王的主角被送到人類的王國進行試煉，他為了回收自己的力量（魔石）以及返回魔界，便決定加入準備前往魔界討伐魔王的勇者隊伍，展開一場「各懷鬼胎」的冒險。要讚SIMPLIST團隊是整個遊戲都很掌握到日系的呼吸；角色登場的方式以至角色本身的屬性都非常正統日系，一些太過王道（也可以說「老梗」吧）的展開反而很有親切感，熟悉日系RPG的玩家會找到很多樂趣。

遊戲開始不久就看到女主角出浴場面，只能說製作組真的很會。

遊戲很多對白都寫得十分有趣，而走在日系風格的同時，由香港人開發的《Devil Stone》，也滲了不少非常「本土」的元素，放了很多香港人一看就懂的對白，令人不禁會心微笑：

原來不單是香港，卡諾曼王國的人民一樣面對樓價和土地問題...

第一天來上班就要打喪屍，該不會你的名字其實叫里昂吧

戰鬥方面竟然是無縫切換，在野外走到怪物附近時就會馬上進入戰鬥，讓我稍為吃了一驚；戰鬥方式是全回合制，各種演出都合格有餘了，系統簡單難度亦不太高，角色升級也快，基本上打起來沒有太大壓力。唯一是在蒙特湖底那段差點Gameover，貼士是這遊戲的回復藥十分便宜，早期多帶幾個在身上以備不時之需就沒什麼問題了。

+ 4 + 3 + 2

去年曾經和開發團隊Simplist做過訪問，他們說本作理想是「坐車或是睡覺前小玩個一兩小時，大概數天內完成遊戲」，可以說由一開始就打算走小品路線；而遊戲亦設計成每個章節的長度都剛好在大半到一個小時之間，很容易就可以玩到一個小段落然後停下來，也是挺適合繁忙的香港人的遊戲模式。

簡單總結，遊戲完成度比想像中高，玩起來很輕鬆，有趣對白和各種日系RPG的「香港式演繹」也很有趣。香港人要撐本土，在抵制一些沒良心的品牌同時，真金白銀支持本土製作也是一件好事。而其實遊戲只售28港元，一餐麥當勞左右的價錢，便可以買到一隻可以消磨約十小時、休閒消遣的優質小品遊戲；如果這樣都不支持的話，請以後也不要說「為什麼香港做不出自己的遊戲」之類的話了。

魔石傳說Devil Stone的App Store頁面

魔石傳說Devil Stone的Google Play頁面