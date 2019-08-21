改版分析【MHW ICEBORNE】14項武器強度調整／技能平衡度修正一覽

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Monster Hunter World ICEBORNE（魔物獵人世界 ICEBORNE）大型資料片推出在即，除了新魔物新片之外 CAPCOM 亦公開遊戲的 Ver.10.10 更新，包含了極大量的修正，趁著大更新調整遊戲平衡：

CAPCOM 公布了 Monster Hunter World ICEBORNE 的更新詳情，這個大型更新需要約33GB空間，追加了新動作、新地圖、新魔物，亦有很多系統上的變更，例如加入2人用的難度，不用每每用2人打4人的血量。因為更新項目極多，以下就為大家概括分析更動重點：

全14項武器調整的簡略分析：

大劍：

大劍的多數斬擊的威力及屬性補正提升，平砍的戰鬥力加強，不過真蓄力斬對部位的傷害就下降，意味著睡眠後真蓄打頭威力下降。不過大劍的真蓄力斬能夠經強化射擊後立即使出，修改後依然令人期待。而跳躍蓄力斬則是全面地Nerf，大劍的石級跳斬流派可能因此失傳。

太刀：

無敵反擊的看破斬變成無鍊氣時不能發動（能使用但沒有看破效果），換句話說看破MISS了耗光練氣後不能連續使用，大幅影響玩家的容錯率。而且成功判定時間縮短，威力也減低，對於非高手可說是極大Nerf。

單手劍：

增加一些便利的項目，基本上平衡修正不多。

雙劍：

屬性補正及異常補正下降，無論屬攻威力及打異常都稍微Nerf了。

大錘：

增加了蓄力攻擊的昏厥值，對於多人戰時看準時機蓄力落手的大錘非常重要，期望能在一場戰事中打出多一、兩次擊昏。

狩獵笛：

增加演奏時的可移動角度，令近戰演奏打部位變得更靈活，而且全面加快演奏攻擊的速度，後方攻擊的威力增強，整體都是Buff。

長槍：

大部份攻擊的屬性補正及狀態異常補正下降，令本身輸出不高的長槍更加難堪。

銃槍：

多方面的Buff，蓄力砲擊的蓄力時間縮短、放射型蓄力砲擊威力上升、通常型Full Burst威力上升、起爆龍杭威力上升等。還有的是起爆龍杭的裝填動作加入GP（Guard Point）判定，有點像MHXX的勇氣銃槍，問題是此動作需要消耗投射器彈藥，估計不能連續使用。

斬擊斧：

斧及劍的大量招式，以至到強力的飛天連擊、屬解爆發威力都上升，只是斧的來回「揮旋攻擊」屬性及狀態異常補正下降。加上斧的迴避幅度再增大，整體來說都是Buff。

充能斧：

劍及斧的大量招式威力上升，但超解（超高輸出屬性解放斬）的各階段威力下降，而強屬性瓶的超解判定變得更集中，但屬性補正亦下降。完全是打擊超解流盾斧的修正，目的是想玩家能多點用盾斧的其他攻擊，雖然本意不錯，但盾斧的瞬間輸出力一定是大減了。

操蟲棍：

獵蟲的加成效果全面提升，騎乘的攻擊力也全面提升。但非常關鍵的跳躍突進斬威力下降、騎乘值上升，令長期在空中的空戰流蟲棍輸出力減低。另一方面整體的屬性補正及狀態異常補正亦下降，地面戰連擊流亦受影響。

弓：

慘不忍睹的極大Nerf，攀登時射擊的威力下降不說，這個圓柱跳跳虎流也並非很通用。但蓄力、剛射、龍之箭的威力全面下降，無論是墊步剛射流或者是龍矢流都受到嚴重打擊，雪上加霜的是連曲射的昏厥値也下降，打頭擊昏變得更難。但願全體修正的屬性上限，能令屬性弓留下一丁點生機。

輕弩、重弩

減少擴散果實持有量、擴散彈威力下降，再加上擴散彈上升時不會命中，要等到落下才有判定，三項修正都是大幅削弱擴散邪教流（也威很久了）。加強了龍擊彈、徹甲榴彈的威力，而屬性彈就物攻提升屬攻下降、調合彈數上升，屬性速射流相信地位仍穩固。散彈就擴闊了發射方向，子彈的上下分得更散，未知會否影響近戰散3流。

詳細變更點（點圖觀看）：

+12
+11
+10

技能調整重點簡略：

各種耐性技能及狩獵技能效果提升，縮短衣裝CD的「整備」也強化。比較注目的「會心攻擊【屬性】」及「會心攻擊【特殊】」都有加強、屬性傷害及上限提升、KO術及看破亦有強化。但Nerf方面，「無屬性強化」倍率大幅下降、「彈丸節約」發動機率減低影響重大，弱點特效、挑戰者、精神抖擻亦改弱，鐵板技能不再。

詳細變更點（點圖觀看）：

+2

衣裝調整重點簡略：

轉身衣裝的有效時間由90秒改為120秒，但是每發動一次轉身就減少20秒，換句話說再也不是「安心地一定時間無敵」，而是仍要盡量避免擊中而扣減無敵時間。

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