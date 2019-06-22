【MHW ICEBORNE】全武器新動作心得整理：大劍、太刀、銃槍

【MHW ICEBORNE】Monster Hunter World ICEBORNE的試玩已經推出，以下整理各武器新動作心得。當然只是筆者個人簡單測試不排除有錯漏，之後如有更詳盡的測試再為大家報告。

今次Beta版可遊玩的任務和E3的試玩版本一樣，都是大兇豺龍、猛牛龍和轟龍；提供的武器也一樣（防具忘記了）。不過最主要是追加了鍛練區域，可以慢慢試清楚各武器的新動作及威力（甚好！），以下整理一些試玩後各武器新動作的重點給大家參考：

大劍



大劍大概是ICEBORNE中受惠最多的武器，新追加的動作只有一個強化射擊，在除了肩撞和真蓄力斬以外的任何地面動作後都可以派生使出強化射擊。最重要是強化射擊之後可以直接派生真蓄力斬！！強化射擊之後可以直接派生真蓄力斬！！強化射擊之後可以直接派生真蓄力斬！！太重要所以說三次，換言之現在只要直斬->L2強化射擊便可以馬上開始真蓄力，比以往需要肩撞兩次才能出真蓄力快上不止一倍，也不需要消耗耐力，簡直是超超超超絕強化。

而且真蓄之後也可以翻滾->橫斬->強化射擊後馬上再真蓄力，輕鬆簡單無腦無限真蓄循環（直到被怪物打飛或者投射器無彈）。又，不需要肩撞cancel之後，就連大劍都可以配精神抖擻加會心；看來以後玩大劍第一件事就是撿石頭（我甚至覺得應該配投射器彈數增加來確保子彈了...）。另一方面，大劍的飛翔爪攻擊也十分強力（E3試玩時也有提及），威力比強蓄還要高（當然比不上真蓄啦），之後的狩獵中也應該能大派用場。喜歡大劍的獵人們，準備在ICEBORNE中大展身手吧！

太刀



自從官方影片公布以來大家都很關心的太刀，現在總算稍為試清楚；原來並不限定於氣刃大迴轉斬後，而是在幾乎任何攻擊之後都可以R2+X進入特殊收刀，然後便可以派生三角居合斬又或R2氣刃拔刀斬（一閃），但是特殊收刀期間不能移動。派生居合斬中後會進入自動回氣刃狀態（等如兜割命中）；而拔刀一閃就是高威力攻擊，但就和兜割一樣會消耗一層氣刃等級。拔刀一閃之後可以派生氣刃突刺->兜割，而且拔刀一閃後的氣刃突刺會自動對準閃過來的方向。但是拔刀一閃->氣刃突刺->兜割就會一口氣用掉兩層氣刃等級（紅色變回白色），不太確定是否值得連環使用，這方面要等數據黨來進一步分析了。

特殊收刀中可以調整方向，但收刀完成後就不能移動和轉向了。

不過特殊納刀->直斬後因為有自動回氣，就算一開始沒有任何氣刃值，也可以特殊納刀->直斬->三角圓圈->R2->R2->R2氣刃大斬以提升氣刃等級，對快速提升氣刃等級應該有不少幫助。還有就是兜割以後也可以R2+X特殊納刀進行無間斷攻勢。一口氣多了如此多新動作又牽涉氣刃等級，一時間實在不知道如今太刀的最佳立回/連擊是什麼，等遊戲出來後再累積經驗慢慢測試吧。

銃槍



銃槍追加新動作「起爆龍杭」，使用方法是投射器有子彈時，三角圓圈（上撈斬）再L2+圓圈，就會消耗投射器中所有彈藥來填裝起爆龍杭。然後使用龍杭炮便可將起爆龍杭固定在怪物上。施加起爆龍杭之後，用炮擊系的攻擊打中起爆龍坑，起爆龍坑就會被觸發追加一次爆破攻擊。起爆龍坑的爆破威力和所使用的投射器彈種沒有關係，但維持時間就和殘彈數有關：個人簡單測試以殘彈3的石頭，起爆龍杭維持50秒，而20顆石頭的起爆龍杭就維持75秒；但不論使用石頭還是可燃石，觸發爆破的威力都相同（估計是受武器攻擊力或炮擊等級影響）。

觸發爆破的威力和玩家所使用的炮擊威力成正比；筆者以試玩中提供的銃槍（炮擊等級通常LV5）測試，普通炮擊觸發是16，全彈發射觸發是19，通常龍杭炮最後的爆炸觸發為21，蓄力炮擊觸發是32，龍擊炮觸發則是40。用大爆彈也可以觸發，但威力就和普通炮擊一樣是16。

打完起爆龍杭之後再全彈發射，威力驚人。

一次只能存在一支起爆龍杭，施加新起爆龍杭時既有的會立即解除。但如果使用全彈發射（上撈->直斬->圓圈），起爆龍杭也會相應觸發次數，一次全彈發射5發的話就會觸發5次，等如將全彈發射的威力提升3分之2左右，相當可觀。但是起爆龍杭本身沒有傷害，換言之玩家先「蝕」了一發普通龍杭炮的傷害，才能換取之後75秒的傷害提升；這就看玩家的技術，在打出起爆龍坑之後可以觸發多少次了。

另外還有一個發想，就是不知道其他玩家的攻擊能不能觸發起爆龍坑。如果可以（我猜可以），又每一個玩家可以分別施加一支起爆龍坑（我猜不能）的話；4支銃槍、4支起爆龍坑，每個玩家的炮擊都可以觸發4個起爆龍坑，一個炮擊隨便打二三百傷害...但應該沒有那麼美好吧，之後再找朋友一起測試看看。