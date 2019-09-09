【MHW ICEBORNE攻略】鍊金必得增彈珠、體術珠秘技！想刷就要快手

【Monster Hunter World Iceborne （MHW／魔物獵人世界）】相信有玩銃槍和盾斧都會知道裝填數量UP這個技能有多重要，但如果沒有「增彈珠」這個裝飾品，就需要用一位性能極差的防具來配置此技能，體驗非常差。但現在ICEBORNE推出後有（應該是BUG，相信很快會修正）簡單方法必得增彈珠，未有的獵人記得盡快入手。

在《MHW》中增彈珠雖然只是Rare 7裝飾品，卻比許多Rare 8的珠更難出現（筆者玩到2百多HR仍未有，更有朋友是3百多HR也未見到）；令許多銃槍和盾斧玩家十分頭痕。而相信大家都知道鍊金婆婆有個出貨表以及「推表」的方法，一直以來都有S/L大法來在鍊金婆婆處洗自己想要的珠，如果未知道方式及「推表」的運作原理請見下文：

而因應ICEBORNE更新，所有鍊金的結果都重置（也就是每個人一開始的鍊金表都一樣），但由於不明原因（相信是BUG），玩家不論出任務或是進行鍊金都不會推表，因此現時情況下所有人的鍊金結果都為一樣，而龍脈的鍊金（不是ICEBORNE新加的那個龍脈鍊金‧改）第一排第3顆正正是增彈珠；簡言之，只要去婆婆處進行一次龍脈鍊金，第三顆珠就會是增彈珠。

來源：https://a-to-monhan.com/2019/09/05/maka-ib/#

網上已有人整理了龍脈鍊金100次的結果，如果有想要的珠，也可以用力鍊出來；但注意現在由於不會推表，就連以前鍊金1粒也不能再推走一整行，簡單說如果你想要第8行的無傷珠，你不可以先鍊7次1粒來推到第8行，而是必需要鍊足7 X 3 = 21粒，才能去到第8行。

鍊金表請見下文連結：

https://a-to-monhan.com/2019/09/05/maka-ib/#

同理，較低級的兩個裝飾品鍊金大地和深海也重置了，這兩者同樣在頭兩行有些好東西，大地第一行有體術珠，深海第二行有痛擊珠（弱點特效），如果仍然未齊這些珠的獵人便不要錯過。如上面所述現在即使鍊1粒也不會推走一行，所以想要痛擊珠就要先乖乖的練3顆珠後再進行鍊成。

原因不明地不會推表明顯是個bug，相信官方很快就會修正，未有這些珠的人記得盡快去婆婆處「領取」。（理論上兩個據點的婆婆都一樣，筆者個人是去新據點月辰的婆婆處）