【MHW ICEBORNE 攻略】聚魔之地採集教學 客製強化、整武器裝飾品

【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】爆機後在聚魔之地除了不斷刷怪升地帶LV外，採集也相當重要，以下介紹採集玩法及素材用途。

聚魔之地​採集點位置

聚魔之地的採集比較特別，需要在指定地區才能採集到素材，一些「交互地區」（兩個地貌之間的連接區）是不會有採集點出現的。簡單地說可採集到素材的地區如下：

森林：6區、7區

荒地：8區、9區

珊瑚：10區、11區

瘴氣：12區、13區

再說一次其他地區是不會有採集點的，不用浪費時間在那些地區尋找。

每個地區都有骨和礦兩種採集點，每種採集點均有4種素材，合共就是32種素材；不過基本上除了名字和出貨率之外就沒有太大分別。

- 森林地帶 - 礦脈：腐朽的結晶、森林的結晶、繁榮的結晶、引導的結晶【森林】 骨塚：雜草蔓生的大骨、深綠大骨、沉睡龍脈的大骨、引導的龍骨【森林】 - 荒地地帶 - 礦脈：破裂的結晶、荒地的結晶、泰然的結晶、引導的結晶【荒地】 骨塚：風化岩骨、荒地岩骨、龍脈鍛治的岩骨、引導的龍骨【荒地】 - 珊瑚地帶 - 礦脈：褪色的結晶、陸珊瑚的結晶、溟海的結晶、引導的結晶【陸珊瑚】 骨塚：鮮豔紅骨、妖豔紅骨、龍脈渲染的紅骨、引導的龍骨【陸珊瑚】 - 瘴氣地帶 - 礦脈：扭曲的結晶、瘴氣的結晶、黃昏的結晶、引導的結晶【瘴氣】 骨塚：異形狂骨、吐放瘴氣的狂骨、龍脈侵擾的狂骨、引導的龍骨【瘴氣】

在聚魔之地各處採集時，將會累積該地區的採集進度；採集進度越高時，在該地區挖到稀有報酬的機會便會上升，採集點的圖示也會變成紅色。這時只要繼續採集將採集進度填滿，該地區就會誕生出一個巨型採集點（同樣是在指定地區，不會去了交互地區的），在巨型採集點必定獲得最高稀有度的「引導的～」系列素材（採集進度高時在普通採集點也有低機會獲得）；而採集巨型採集點後採集進度將會重置，需要重新採集素材來累積。至於各區的採集進度則可以在生態地圖中查看。

而暫時未知地帶LV和採集的「出貨率」有沒有關係，不過筆者的地帶LV都在2~3也能挖出「引導的」素材，未有發現需要地帶LV升至幾多才能採集到指定素材的情況（不排除極高MR / 地帶LV後有）

在生態地圖中可以查看目前採集進度（打開地圖後按左/右）

聚魔之地的採集點位置也是固定的，不過每次都會隨機開啟或關閉，可能上次挖到的地方今次會變成空地；也可能本來不是採集點的地方突然變出一個骨塚或礦石來。而挖過的採集點不會原地再生，因此想說找到一個點就待著不動等重生再挖是不行的。而採集點幾乎全部位於牆邊，因此在想採集的地區中貼著牆一直跑就可以，礦石因為三尖八角很易發現，但骨塚就很麻煩，和路邊的岩石長得很相似，很多時要「金睛火眼」才看得到。

以下分享一些採集點，可和攻略組阿然的聚魔之地教學一併參考：

+ 22 + 21 + 20

聚魔之地採集點只有骨和礦石，因此想採集時建議配置地質學技能，增加採集次數。其他採集常用的技能如威嚇、整備（加快隱身裝衣冷卻）等都可帶上，也可以帶個植學來順便收集蜂蜜等調合素材。值得一提是導蟲反應距離UP這個技能未有想像中有用，因為導蟲幾乎不會對聚魔之地的採集點有反應，往往都是要等玩家靠到極近距離甚至已經在掘了導蟲才會反應。不過導蟲也可以用來找痕跡，也不算太壞。還有就是即使配置滿等威嚇，巨蜂仍然會主動攻擊獵人，更往往一擊就麻痺，極之煩人，見到巨蜂靠近時先擊殺再採集會較好。

至於在聚魔之地採集的素材用途，首先可以用來製作Master級熔山龍防具（不需要熔山龍素材），擁有套裝技能「砲術上限解放」，可將炮術技能的等級上限提升至5，是銃槍和徹甲榴彈弩的不二之選。然後在客製強化Master級武器以及製作武器裝飾品時都會用到這些素材；以聚魔之地素材製作的武器裝飾品自帶發光效果，非常美觀，十分值得一造。

客製強化以及製作Master級熔山龍防具時都會用到聚魔之地的素材

Master熔山龍防具，除了採集素材外還需要打聚魔之地的魔物掉落的「龍骨」系素材：

+ 10 + 9 + 8

武器飾品自帶發光效果，棒棒的