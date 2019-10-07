【CODE VEIN噬血代碼．攻略】全深層地圖入手法

【CODE VEIN噬血代碼．攻略】今次是現時為止全部深層迷宮的相關情報，包括入手方法，以及少量戰鬥心得。集齊全深層迷宮，兼且曾轉移至當地，就是獎盃「深層研究者」條件。至於槲寄生獎盃，條件不包括深層。 （文：N.芝村）

「空之分區」的BOSS組合

完成版取得的全12個深層，BOSS全部改為「入手時」劇情進度有關。難度看似較合理，可是現時最終深層「空之分區」的BOSS配置較為特殊。

空之分區的BOSS是「焰砲隨從」、「冰刃隨從」及「焰砲&冰刃」共三場。和主線的分別，在於大BOSS戰「焰砲&冰刃」打倒其中一方後後，生還者吸收戰死者能力——令他／她體力全回復，追加另一屬性的範圍攻擊。未習慣戰法而在「空之分區」連線共鬥或儲熟練度，非常容易發生意外損失霧粒或取不到印記。筆者的個人意見：先殺動作較快的冰刃較好，因焰砲動作較慢，即使追加冰攻擊仍是容易「捉路」。

「黑暗蜘蛛巢穴」會跌死

「黑暗蜘蛛巢穴」是在主線後半取得的心層之一，武器和熟練素材是中級品為主，大BOSS是比較易對付的「強欲暴君」。爆機後練新武器、新招或者單純快速「周回」取印記也適合。

問題是這深層有兩間中BOSS房會跌死，以跳步回避一不小心就會「自爆」……當然中BOSS亦有可能跌死，視乎情況不費取灰之力收霧粒兼且全回復。

全深層取得方法

早前筆者曾以為體驗版兩大深層「黑暗巢穴」和「祭品之城」是首2個，其實完成版在此之前擁有敵人及素材更低級的「幽魂巢穴」。以下是取得方式。剛才已提及，要找素材練新招或快速賺印記只需前期深層，要賺霧粒可集中攻略「＿ ＿分區」等後期深層。

全地圖入手法（點下圖放大解說）

+ 8 + 7 + 6