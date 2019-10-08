【CODE VEIN 噬血代碼．攻略】終極戰鬥心得技巧

【CODE VEIN噬血代碼．攻略】如無意外，今次是任何大更新或季票DLC之前最後的精選心得。內容集中於戰鬥系心得，以及早前一直沒提的機能「浸溫泉」。 （文：N.芝村）

「武器專精」鍊血在哪？

初期可學的被動鍊血當中，擁有強化各武器種攻擊力的「專精（武器名）」。單手劍、雙手劍及刺刀槍分別在路易、八雲及米亞的血碼，可是斧槍及大槌不在同伴血碼，而是在「黑暗騎士」及「芬恩」。筆者習慣上，「專精」和「體力／精力增加」是在主線前半用，LV及裝備能力足夠的後半可讓出位置。

當使用「施術者」等重視鍊血攻擊的血碼時，武器攻擊單純為了補冥血。這情況同樣不需要武器專精，保留位置裝上強化吸血及戰利品。

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狀態異常版武器攻擊

遊戲內不少別擁有令武器攻擊追加狀態異常屬性的強化鍊血，這樣單靠通常攻擊或武器鍊血可令敵人狀態異常值儲集。視乎抗性設定，即使BOSS也會「中毒扣體力」或「被封血而用不到任何大技」。當中名為「附加＿＿屬性」被動鍊血是在爆發狀態下常時追加屬性——能準確回避的話，理論上可不損體力及鍊血直接追加屬性。美中不足的，是附加異常屬性的鍊血對使用者為主，NPC同伴或連線玩家不受恩惠。

法師建議「跳步」輕裝

包括早前曾上傳圖片的隱藏血碼「女王」在內，重視鍊血攻擊的血碼大半會令武器攻擊力及負重減少，主要的攻擊力來源是有強力射擊魔法的高級鍊血。

故此這場合不需要中~重武器，以輕型武器和牙裝令回避動作改為「跳步」，以便「武器攻擊打完跑」或「保持距離唸咒出魔法」。「跳步」移動距離長，既可以用回避最終BOSS的範圍，精力充足時可作為高速移動方式。除了改用輕裝備之外，路易血碼可學的「加速」，同樣可令回避動作暫時升級。

跳步距離長，視乎版圖易跌死。

溫泉回收遺失霧粒

據點上層的設施。表面上用途和各房間用途一樣，可以自由「擺姿勢拍照」。實際擁有「收回霧粒」及「回想記憶」，可惜現版本效果不算高。

-收回霧粒：當迷宮上擁有死亡時遺下的紅色霧粒，返回據點浸溫泉立即收回半數霧粒，代價是餘下半數霧粒消失。

-整頓記憶：看似是重播劇情片段，實際只有文字大綱、名詞解說和硬照，沒有播映機能。

以上圖片全於遊戲內截圖