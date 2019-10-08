【萊莎的鍊金工房】40小時爆機評價　大腿很完美但完成度不及前作

《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處～》（Atelier Ryza）今集引來大批新玩家，加上遊戲中日文同步推出，令港台玩家不用等可以立即「品嘗」。不過看女主角故然重要，但遊戲今集好不好玩？以下同大家評測：

完美人設超吸睛

除了系列一貫的Fans之外，今集玩家的目光很大程度來自女主角萊莎。這位由トリダモノ老師設計的角色，肉肉的大腿及中間的夾縫成為了一大象徵，在遊戲未推出之前已經在網絡上爆紅。在遊戲內萊莎亦得到巧妙的呈現，移動及奔跑時胸部的搖晃，以至到背後視點袍子飛起時，若隱若現的大腿更是令不少紳士給個滿分。而另一位女性同伴莉拉更加是GBF牛族的驚人身材，其戰鬥演出亦令人鼻血直流。鍊金工房來到今集已經是A21第二十一作，但以往主角都是比較清麗脫俗的，今集萊莎的人設及戰鬥演出毫無疑問的更加色氣，但在劇情上其實一丁點兒關於身材或咸濕(黃段子)的話題都沒有。可看到製作群其實在內容上都不想作品往那個世界去走。

今集畫面比以往改善了很多，光影效果及角色材質也更細緻

走路時永遠有大腿相伴，還會看到臀部的線......

另一位女角莉拉也不時有令人著躍的演出...

全新鍊金調合系統

叫得鍊金工房，鍊金系統固然非常重要，這些思考成品及解鎖新道具的過程差不多佔了遊戲大半時間。今作的鍊金調合玩法一新，變成「材料環」連連相扣的玩法。一開始時的確有點難以掌握，不過當鍊金等級高了，可以放入的次數變多了的時候，思考的路線走向就會更加清晰。加上遊戲還有道具重組的功能，就算成品未完美都可以繼續改良，可以說是越後期反而越簡單。而且今集的「賢者之石」等素材實在太「屈機」，令後期的製作難度一口氣翻轉過來。而且今集沒有合體特性，只有特性lv的疊加，令要思考的地方比以往少了很多。至於實際地說今集的鍊金調合好不好玩，筆者個人覺得是算不錯的，鍊金項目超豐富、投入素材的要求等都有用心設計過。不過與舊作對比是比較死板無變化，也沒有如「屬性反轉」的個人技能可以一口氣調節成品，比較下去是少了點趣味。

今集玩「材料環」，是走路徑解鎖的玩法

即時戰鬥煥然一新 多系統合拍緊扣

萊莎的戰鬥系統亦變成即時戰鬥，有點像舊世代FF那種Active Time Battle。此外還加入了非常多的系統，包括戰術等級、進取/消極模式切換、行動指令、加速行動、CC等。就結論而言，這些系統每一個都能實際感到功用，組合起來亦沒有衝突，整個的即時戰鬥非常完整又有鍊金工房的風格。筆者個人覺得此系統非常出色，也創新地找出了過往輪流指令式戰鬥的突破口。美中不足的是今集的BOSS戰實在太少，而且很易製作出太過強大的武器，令如此精良的戰鬥系統往往未有很大程度的發揮。

變成即時戰鬥，各系統組成得非常不錯

戰鬥的畫面也令人心曠神怡（拖走）

一貫王道劇情 角色未夠獨特

在遊戲劇情方面，今集請來了日本小說家高橋彌七郎來寫劇本，其作品有《灼眼的夏娜》可能大家都聽過。雖然遊戲在推出之前曾說過今集劇情會有點不一樣，沒有那麼「日常」，但玩畢遊戲事實感覺也是「一般的王道」劇情，沒有很驚人的展開或者深刻的情節，就連尾聲也是完結得很平穩。遊戲的同伴角色描寫也不夠深入，是有隱藏了一些「前往某地方會看到角色劇情」的觸發式及時限事件，但感覺也很普通。如果與舊作比較，筆者個人覺得還是以前的「日常」會更加好，像露露亞那種多個角色之間的互動與爆笑劇情，日常生活的種種，還有很多鬼祟演出，反而令角色更加討人喜愛。另一問題是今集的劇情每次都要「回鍊金工房」、「等上3天」等才觸發，感覺比以往更加「斷開一截截」，亦有點「拖台錢」(拖時間)的感覺。另外一提的是今集沒有了工會任務，支線任務也變了從村民接，是有描寫一些額外的劇情。

劇情王道得來也偏向一般、平淡，可能看鏡頭演出比較賞心悅目

今集都有一些CG繪畫，但是沒有了多線結局及日期制，遠比以往少

系列常客帕梅拉(Pamela/パメラ)今集都有出現，不過她譯名改為潘蜜拉

總結：

《萊莎的鍊金工房》的完美人設有了先天優勢，無疑令系列得到前所未有的廣大重視。在遊戲性方面此作也有交足功能，尤其是新的戰鬥系統非常出色。不過今集也有著明顯的趕工引致完成度不足的問題，可看到超多的魔物設定，以至大妖精BOSS及隱藏BOSS都只是同一模組改的「色違」(異色)版；而戰鬥時的鍊金道具亦沒有製作個別動畫。整體的誠意與完成度遠不及上作露露亞(遊戲時數也是)，是令身為Fans的筆者有點失望。如果今集也是像以往一樣會開三部曲的話，期望下一部的完成度會高一點。