【萊莎的鍊金工房】攻略　戰鬥系統詳細解構及心得小技巧

《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處～》（Atelier Ryza）今集戰鬥系統革新，變成像 Active Time Battle 的即時式戰鬥，而且加入 Tech LV、CC、行動指令、職責等系統，比以往複雜了一點點。想快速理解戰鬥機制，以下就提供戰鬥系統說明，以及一些心得TIPS：

戰鬥時少不免看了大腿無法集中 ...... 但左/右/上/下的介面都很重要

一些必知戰鬥的基本資訊：

1. 普通攻擊會加AP，AP用於技能或升Tech LV戰術等級

2. 按方向鍵上/下可控制同伴是否自動開技能

3. 使用鍊金道具會消耗右方CC值，非鍊金術士都可用

4. 變換鍊金道具能全回復CC值，回工房時會恢復

5. 消耗10AP可用加速行動，暫停時間並即時用技能/道具

6. 按L1/R1可切換控制角色，其他角色會繼續自動攻擊

7. 按X可移動角色位置，再按下可以Escape逃離戰鬥(有機會失敗)

FATAL DRIVE 的演出

戰術等級 Tech LV 升級 5大益處

《萊莎的鍊金工房》最核心的戰鬥元素莫過於右方的Tech LV，每一層是消耗普攻得來的AP來增加，並且增加AP最大值。例如AP10可升級Tech LV2，此時AP最大值由10加至20；再AP20可升Tech LV3，AP最大值增至30，如此類推最高可升至LV5。Tech LV的升級有極大益處：

1. 通常攻擊會變成連擊、取得AP增加。

2. 最大AP值增加，輸出爆發力更高。

3. 角色每個主動技能都有不同的 Tech LV 追加效果。

4. 角色被動技能的增傷、減傷、WT(Wait Time)減低等加成。

5. LV5 時可以使用 Fatal Drive (索命大爆衝)，使用後變回 LV1。

尤其是當育成角色被動技能後，Tech LV 夠高時的效果非常顯著，在BOSS戰時如果能保持高的 Tech LV令一切戰略都變得更有效果。不過要留意如果角色倒下的話是會扣減 Tech LV。

Fatal Drive (索命大爆衝) 也就是今集的大絕，角色到達 LV40 時便可學得。同以往系列一樣今集的大絕都是有非常華麗的演出，而且威力驚人。但因為會將 Tech LV降回LV1，所以最理想還是確定了結敵人時才用。

+ 10 + 9 + 8

三種同伴的援攻指令

同伴的援攻今集稱為「指令」(Order)，機制是看畫面左上角，當同伴發出請求時，如果在限時內達成便可發動，追加攻擊並會取得AP獎勵。而指令其實是分有3類別：

1. Active Order 行動指令：平時最常見的援攻，每位角色都有兩招。

2. Extra Order 追加指令：在敵人準備特殊攻擊(紅氣)或破防時用加速行動＞技能的援攻，威力及破防值更高。

3. Normal Order 一般指令：在所控角色瀕死時出現的援助，達成時同伴會幫你回復HP。

Normal Order (一般指令)因為要角色 HP見紅時才會出現，而且一般情況下都會立即用道具來回復，難以針對要求來達成，將之完全無視亦可。另外值得一提的是指令Order在按L1/R1切換角色時會強制取消，當達成效果時如果快手切換角色就會白白浪費掉。

擅用暫停時間的變換

戰鬥時想變換道具回CC值，按緊正方鍵進行變換的時間其實頗久，絕對會影響戰局。想更有效率的變換回CC，可考慮用加速行動來執行，因為行動時是會停止時間，變相令變換可以安全的進行。如果想先消耗同伴的道具，亦可以L1/R1切換角色立即加速行動來變換。但要留意變換後仍需隨便用一個其他道具，否則退出選單是會令CC還原。

反制敵人大招再連續爆發

上文所述的 Extra Order 追加指令是遊戲的重要戰略之一，因為當敵人紅氣準備出大招，或者已破防狀態時，用加速行動是必然會出現Extra Order，而同伴的要求亦必然是「使用技能」。所以是很簡單就能確定全體輸出，而且同伴的援攻更是進階版，有更高威力及破防值。如果時間許可未輪到敵人行動、AP足夠、或者打至破防時，更可以連續用加速行動>技能>Extra Order來作出幾波的爆發。更有機會將敵人打至「超破防」狀態，進一步延後其行動。固此事前升好Tech LV及儲夠AP，等待敵人紅氣時立即反制是很理想的戰法。

職責的重要性

今集的角色定位比以往更加彈性，因為加入了職責系統。分有攻擊、防禦、輔助與特殊四種的職責，影響各能力值，以及視隊列影響戰鬥效果。職責有進階及最高階的等級之分，隨著角色的裝備而改變。例如「極速戰士」可令同列全體重擊傷害上升、「高階防禦者」可作為「坦」吸引火力等。職責是隨著各職責LV的累計值及最大項目而變更，如攻擊者最高就變高階攻擊者，而最高階的職責需求是全體LV超過20。