【萊莎的鍊金工房】鍊金調合系統解說　分清道具特性、屬性機制

《萊莎的鍊金工房 秘密三部曲DX》推出．攻略回顧｜PS4/SWITCH/STEAM《萊莎的鍊金工房》(Atelier Ryza) 今集的鍊金調合系統大改，雖然官方說明是「更簡明易懂的連鎖調合」系統，但玩下去卻是比過往系列更加複雜。以下就提供詳細解說，以及一些必需要注意的事項：



道具的基本：

要清楚了解鍊金調合系統，首先要了解道具的基本資訊。

1. 道具等級：等級越高代表越進階及難製作。如是戰鬥用的道具，需角色靈活度大於道具等級才可使用2. 屬性：光/冰/雷/風四屬性，數值代表投入時的屬性值，非常重要3. 道具評級：根據道具、品質及特性的評級，參考之用4. 種類：道具的種類，部份道具可以透過效果來增加種類，令其可投入至更多項目5. 品質：影響道具成益，高品質的亦會自動增加屬性值，不少任務都有品質需求6. 效果：道具附加的效果，每款道具都有其獨有的效果，不能承繼7. 特性：可以從別的道具承繼、技能LV更可以疊加的特性

要注意的是特性一項，鍊金時必需要解鎖特性欄才會真正的發揮到效果，否則會有上鎖的圖示表示未能發揮（像上圖的特性：品質上升+）。未解鎖的特性可以留來作承繼，或者用之後的「重組」鍊金來重新解鎖。

鍊金調合系統的基本：

萊莎今集的鍊金調合系統，是將每個功能拆開做材料環，當在材料環投入了足夠的道具屬性值，該功能便會生效。材料環本身的顏色已代表了其屬性，而它們亦有以下六種類，在材料環的左上角明確標示：

品質：提升道具品質效果：解開該道具的獨有效果特性欄：特性的三個 Slot，必需要開通特性欄，特性才會生效配方：變化成另一種新道具職責：提升職責等級，角色職責非常影響戰鬥其他能力值：包括裝備的攻防加成，道具的CC減少等

實際鍊金調合：

實際鍊金調合時，目標是用有限投入回數取得更大效果，這亦要根據所持素材的屬性值來決定。不少鍊金道具其實有兩條路徑分歧，一開始便要決定是比較偏向一條，還是兩條線都稍為摸一摸，來強化數值或取得更多效果為主。路徑上每個素材環都是上鎖，鎖又分為兩種，一種是沒有標明屬性需求，你在旁邊隨便掉任何東西都能解開路徑。而另一種就是有標明屬性需求，必需要在旁邊投入相應的屬性及屬性值才能解開路徑。然而解開路徑之餘，亦要在該項目投入屬性並達成材料環才是真正生效，否則只解鎖了路徑是浪費了投入回數，不如投資在別的環。

如圖中那樣，在指標位置隨便投入任何屬性的東西都能解開上面路徑，而投入屬性值火3，才能解開左面路徑

在投入每個道具時，其特性全部都會疊加起來，只需要按正方鍵切換頁面就可以查看到。而頁面上方的「特性欄」就代表了可發揮的特性數目，最多也只能有3個，固此在投入道具時，只專注在3項特性上就可以。當然如果本身沒打算走特性欄的路徑，完全無視特性也是可以的，尤其是前期投入回數嚴重不足的時候。而對於不明白的效果或特性，隨時都可以按Touch Pad來查看說明。

特性是可以疊加，像是圖中就疊到LV20，但要留意特性欄要解開才生效，以及最多3個

如果投入時見到特性是灰色，表示所鍊金的道具是不支援此特性發生

有不明白的效果或特性，按Touch Pad選擇再按O便可查看

鍊金調合系統中非常關鍵的投入回數，會隨著鍊金等級每提升10級就會增加一次，例如當鍊金等級LV30時就可投入4+3次道具，令鍊金調合能有越來越多發揮。當然玩到遊戲越後期，所取得的高階素材屬性值也更高，解鎖材料環也會變得更容易。