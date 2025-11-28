【萊莎的鍊金工房】連續配方秘技　鍊出越級超強力武器防具

《萊莎的鍊金工房 秘密三部曲DX》推出．攻略回顧｜《萊莎的鍊金工房》(Atelier Ryza) 今集的難度比以往更高，而武器防具能力值的重要性亦更加高。不過在新的鍊金調合系統下，其實就有一個小技巧可以輕易製作出能力數值越級的武器防具，可以令遊戲玩得更流暢。



此篇會小試牛刀，示範鍊成莉拉第三階的武器「血爪」

關於今集的鍊金調合系統，如果有不明白的話可看參考早前的鍊金調合解說文章。

使用連續配方、動力爐、重組三種技巧，鍊出超強力成品

配方連續調合的秘技：

今集鍊金想創造出新東西，絕大部份都是經過「配方」材料環來達成。每次達成配方環後，頁面會轉一階並會立即彈出是否製作的選項，但此時我們其實可以選擇「否」來取消。在此情況下我們可以直接對新項目進行鍊成，放入的回數會回復5次，而且還會「直接承繼上一層調合」。包括特性、特性欄數目以及效果（如上階道具能適用）。而當製作的是武器或防具時，其所有能力值加成包括HP、攻防敏、職責加成都會承繼。換言而之，是可以用配方來疊出兩層、甚至是三、四、五層的能力值加成，令成品變成超強武器。在基數夠高的情況下再用動力爐與及重組功能，在中期已可鍊出越級的變態武器。

鍊出強力武器防具 實際操作示範及心得（點圖說明）：

同樣方式亦可以應用於角色的防具上，疊出超高防或能力值的防具，越後期的裝備能疊得越多數值。不過要注意因為今集的武器未能賜予礦石屬性，所以製成後就斷後，不能作為後期武器的素材(暫時所見)。所以在珍貴的特性方面，製作時也可以不去到那麼盡。當遊戲開放了複製功能後，到時就可無後顧之憂。