【萊莎的鍊金工房】連續配方秘技 鍊出越級超強力武器防具
撰文：賴浩然
出版：更新：
《萊莎的鍊金工房 秘密三部曲DX》推出．攻略回顧｜《萊莎的鍊金工房》(Atelier Ryza) 今集的難度比以往更高，而武器防具能力值的重要性亦更加高。不過在新的鍊金調合系統下，其實就有一個小技巧可以輕易製作出能力數值越級的武器防具，可以令遊戲玩得更流暢。
關於今集的鍊金調合系統，如果有不明白的話可看參考早前的鍊金調合解說文章。
配方連續調合的秘技：
今集鍊金想創造出新東西，絕大部份都是經過「配方」材料環來達成。每次達成配方環後，頁面會轉一階並會立即彈出是否製作的選項，但此時我們其實可以選擇「否」來取消。在此情況下我們可以直接對新項目進行鍊成，放入的回數會回復5次，而且還會「直接承繼上一層調合」。包括特性、特性欄數目以及效果（如上階道具能適用）。而當製作的是武器或防具時，其所有能力值加成包括HP、攻防敏、職責加成都會承繼。換言而之，是可以用配方來疊出兩層、甚至是三、四、五層的能力值加成，令成品變成超強武器。在基數夠高的情況下再用動力爐與及重組功能，在中期已可鍊出越級的變態武器。
鍊出強力武器防具 實際操作示範及心得（點圖說明）：
+12
同樣方式亦可以應用於角色的防具上，疊出超高防或能力值的防具，越後期的裝備能疊得越多數值。不過要注意因為今集的武器未能賜予礦石屬性，所以製成後就斷後，不能作為後期武器的素材(暫時所見)。所以在珍貴的特性方面，製作時也可以不去到那麼盡。當遊戲開放了複製功能後，到時就可無後顧之憂。
【萊莎的鍊金工房】鍊金調合系統解說 分清道具特性、屬性機制PS4/SWITCH/STEAM【萊莎的鍊金工房】攻略 免卡關初期10大心得【萊莎的鍊金工房】典藏限定Collection Box開箱 即睇超豪華內容【TGS 2019】萊莎鍊金工房試玩 新鍊金系統、半即時戰鬥煥然一新【TGS 2019】《萊莎的鍊金工房》 最新宣傳影片、首批特典公布【萊莎的鍊金工房】新Trailer 神秘女戰士莉拉、繁中特典版內容《萊莎的鍊金工房》即將推出 最新登場角色丶故事內容發布【萊莎的鍊金工房】中文版詳情公布 有特典版/典藏版【露露亞的鍊金工房】70小時爆機評價：完成度高內容豐富誠意之作【露露亞的鍊金工房．攻略】鍊金謎語之書隱藏章節999品質解法【露露亞的鍊金工房】攻略 鍊金謎語之書全解謎(下) 第6至最終章【露露亞的鍊金工房】攻略 鍊金謎語之書全解謎（上）第1至第5章《萊莎的鍊金工房 常闇的女王與秘密的隱藏之家》秋季登場《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》繁中版全平台正式發售【瘟疫傳說：無罪攻略】全植物標本、禮物、奇珍、鍊金術卡車收集《露露亞的鍊金工房》遊戲資訊VOL.7 前亞爾茲王女梅露露登場