LoL《英雄聯盟：激鬥峽谷》 手機版試玩：隨時隨地進入聯盟峽谷

《英雄聯盟》（《League of Legends》／LoL）無疑是全球最紅的 moba 遊戲，遲《傳說對決》和《王者榮耀》幾年時間，Riot Games 終於把《英雄聯盟》親自帶到手機上。10 周年活動中，筆者有幸率先試玩《英雄聯盟：激鬥峽谷》，本以為和《傳說對決》會非常相似，沒想到也會有驚喜。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》

moba 遊戲放在手機上，早就不是什麼新鮮事，《英雄聯盟：激鬥峽谷》基本玩法上也沒有太大的改變，玩家能從中體會到 PC 版相似的遊戲（這是對玩家最好的做法）。《英雄聯盟：激鬥峽谷》保留 LoL 的部分角色（將不會推出所有角色），和埸地的特點，元素飛龍﹑果實和預示者仍能在手機版上找到。

操作和《傳說對決》基本相同（官方圖片）

筆者試玩「易大師」時（PvP），發現這類「無腦角」在手機版太 op，看來手機版也是鬥士佔大優勢（官方圖片）

筆者在 10 周年的試玩活動中，率先體驗了 LoL 手機版的特色，除了部份符文和地形外，《英雄聯盟：激鬥峽谷》的還原度非常高。畫面質素明顯比《傳說對決》高，角色的動作和技能顯示都比較細膩。由於手機操作問題，《英雄聯盟：激鬥峽谷》將在會加入所有 LoL 角色，例如「李星」等要插眼操作的，應該較難在手機版上發揮。反而，筆者遊玩指向技能多的角色時（Ezreal），感覺手感和體驗能和 PC 媲美。

（官方圖片）

還是 LoL 好

筆者是重度的 LoL 玩家，早年《傳說對決》推出時，也有嘗試遊玩，但頂不過一個月就刪除了。當時以為是由於手機版的玩法太簡單，導致得不到遊玩 LoL 時的樂趣，但今次試玩《英雄聯盟：激鬥峽谷》後發現，原來是本質的問題。當 LoL 角色出現在手機時，平日遊玩的樂趣和熟悉感也湧上心頭，玩家想看到的就是還原度最高的 LoL 手機遊戲，隨時都可以享受 moba 樂趣。據訪問了解，Riot Games 正打算把 LoL 放到不同的平台上，除今次的手機版，將來更會加入家用主機，但玩法應更接近手機版。

TFT 手機版（官方圖片）

操作上更適合在手機上遊玩（官方圖片）

《聯盟戰棋》手機版

《英雄聯盟》中的熱門遊戲模式《聯盟戰棋》，也將會推出手機版，比起 moba 玩法，類卡牌戰略遊戲的《聯盟戰棋》更適合在手機上遊玩。玩家將可在手機和 PC 跨平台對戰，積分牌位應也放在到一起跑線上。《聯盟戰棋》手機版事前登錄已於 Google Play 展開，遊戲亦預計在 2020 年第一季上市。不過，有玩過《聯盟戰棋》的玩家，應該都會發展，如玩到最後 3 名，有機會要持續遊玩 30-40 分鐘，手機遊戲要連續玩這麼長時間的話，或不太適合在街上遊玩。