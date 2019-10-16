【多圖】日本川崎九龍城寨機舖11月結業　還原香港舊貌網民嘆可惜

日本人迷戀龍蛇混雜的九龍城寨，身為香港人清楚不過。1997年推出的PlayStation解謎冒險遊戲《Kowloon's Gate-九龍風水傳》便把九龍城寨變設定為「東洋魔窟」，一個因為陰陽失衡而降臨人間的陰界鬼域，結合風水玄學靈異世界超幻想，可見他們多麼情有獨鍾。不幸地，位於川崎、有「電腦九龍城」、「超娛樂魔窟」和「廢墟遊戲中心」之稱的「Warehouse川崎店」（ウェアハウス川崎）素以還原昔日九龍城寨風貌而聞名，突然宣佈結業。消息在Twitter瘋狂洗版，大量曾到此一遊的日本網民大嘆悲報，超級不捨，要再去朝聖告別。（黃正軒攝）

位於神奈川縣川崎市的超大型娛樂設施「Warehouse川崎店」決定於2019年11月17日結業！這個悲報震撼全日本，Twitter上萬千網民同聲一哭！別名「電腦九龍城」的Warehouse川崎店於2005年12月開業，集機舖遊戲中心、夾公仔機、飛標場、乒乓球枱、桌球波樓和網吧於一身。

內有跨越30年時光、超級大量的懷舊街機外，內外裝潢修刻意舊化、極盡精緻，日本網民視為藝術性極高的建築。電腦九龍城力求還原香港九龍城寨本來的市井、黑暗、混雜、密集卻又熱鬧有生氣環境氛圍，滿是舊香港風貌，也屬Cyberpunk科幻作品的「high tech, low life」意象。甫進場，電梯旁有喇叭播放嘈雜人聲sample，都是講廣東話，聽內容像師奶在大談街坊八卦。

本記者有幸今年3月到Warehouse川崎店電腦九龍城一遊，特以圖集以饕讀者。若你無法趕上尾班車朝聖，不妨睇相當去咗：

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遊戲中心底層更有自龍口吐出螢光泉來的儲水池、充滿玄學奇門循甲元素的「龍脈風水穴」，那實際上是機舖的其中一個出口，以八卦太極自動門作屏障，可通往地下停車場（點擊放大圖片細睇）：

電腦九龍城的懷舊都幾原汁原味。馬欖色情架步、鮮肉檔、冰室、地下醫院和賭檔等城寨特色地方得到極力重現。馬欖中竟然有個膠公仔只穿着內衣躺在床上扮作鳳姐，頗有誠意。街招雖然是帶日文鑿跡、不太通順的中文寫成，但字句意思總算抵死啜核，造得非常地道。皮膚病院、性病診所和「音速豐胸」廣告固然老土詼諧；夜總會、指壓中心和芳蘭浴室等色情架步廣告，種種冶遊資訊，竟揀用前艷星雷凱欣舊照作配相亦具本土特色，相信亦能令一些港人為之一笑吧：

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頂樓有着兩層高舊唐樓／鹹水樓裝飾，極之真實的燈箱招牌、霓虹燈牌依附其上，晾衣架竹竿從窗戶伸出，還可看到單位內的細繳陳設（連電視都有）。舊樓地下入口電線盤纏，掛滿的信箱、「屋宇署承建商」的招牌和貼在牆上的停電通告，相信都是真品，只是不知道中心從何途徑回收或買來？相傳這些垃圾都是從香港空運至日本。一些角落還有「注意色狼」、「還錢殺你全家」的追數塗鴉。正因還原度如此之高，免費入場的電腦九龍城宛如將人帶會30幾年前的寨城，成為很多日本年輕人打卡勝地。

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舊版Mario Kart街機機、夾公仔機一應俱全（點擊放大圖片細睇）：

有日本網民認為Warehouse川崎店不只是間機舖，更是個穿越香港時光的空間，為結業感到可惜，「我希望香港的朋友能知道在日本存在一個這樣的地方。」其實昨日已有人發現店外張貼結業通知，表示11月17日將會是Warehouse川崎店最後營業日，及後會正式結業。營運單位「ゲオホールディングス」表示「因種種原因決定結業」，關門理由卻跟收益層面無關，現時亦無搬遷計畫。希望即使結業，電腦九龍城能如網民所願，以其他形式保留吧。

三樓有紀念冊可填，大量日本人和香港人遊客留墨（點擊放大圖片細睇）：

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想在閉店前去走一轉，其實不難。在東京站搭乘京濱東北線（磯子方向），快速車輛25分鐘就到川崎，離站步行12分鐘即可到達。

名稱：アミューズメントパーク ウェアハウス川崎店／Amusement Park Kawazaki Warehouse

地址：3-7 Nisshincho, Kawasaki Ward, Kawasaki, Kanagawa Japan

營業時間：星期一至五 9：00～23：45、星期六日及假期 7：00～23：45

官方網頁：連結