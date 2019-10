《小丑Joker》無劇透影評！華堅馮力士神級演技探討反體制

在筆者撰稿當天,正值港府引用緊急法修訂《反蒙面法》,加上新版《小丑》(JOKER)電影涉及探討大量社會問題,包括仇富、歧視、草根階層受壓迫等,對於港人來說,這個敏感時刻觀看《小丑》,感受更深。

蝙蝠俠永遠宿敵「小丑Joker」

在無劇透討論《小丑Joker》之前,筆者先簡單介紹「小丑」背景及相關資料,「小丑」被視為蝙蝠俠的宿敵,亦是DC COMICS漫畫的經典反派人物,根據美國IGN網站「100大漫畫反派人物」排行榜,「小丑」排第二,僅輸給《X-MEN》磁界王MAGNETO。1939年,美國漫畫家凱恩(Bob Kane)及芬格(Bill Finger)共同創作「蝙蝠俠」,這個沒有超能力,卻是超有錢的虛構英雄人物,漫畫最初名為《偵探漫畫 DETECTIVE COMICS》,後來才改名為《蝙蝠俠 BATMAN》。翌年,凱恩、芬格及羅賓遜(Jerry Robinson)聯手創作「小丑」這個角色,據知他們從啤牌JOKER取得靈感,而角色造型參照1928年默劇電影《The Man Who Laughs》。在漫畫初期,「小丑」設定為患有精神病、有虐待心態、智商極高的罪犯;而在1988年出版的漫畫《Batman The Killing Joke》,「小丑」設為定喜劇演員,他跟兩名罪犯在化工廠逃避蝙蝠俠,不慎墮進硫酸池而毀容,加上遇到妻子遇意外離世,在身心打擊下變成「小丑」。

小丑Joker

說回《小丑》(JOKER),外界關注這套電影有三點,首先是上述提到涉及多個社會議題,明顯跟過往《蝙蝠俠》電影有別;其次是未映先轟動,此片上月獲意大利威尼斯影展,頒發最高榮譽的金獅獎(類似最佳電影),男主角華堅馮力士(Joaquin Phoenix)精湛演技被受讚賞,由於威尼斯影展有潛規則,奪得金獅獎的電影不會再頒個人獎,因此華堅馮力士未能登上影帝寶座,但外界相信他很大機會獲金球像及奧斯卡提名,成為「影帝」看來只是時間問題。

最後就是華納兄弟電影公司,標榜《小丑》是題材極黑暗,探討小丑成魔之路的獨立電影。回顧過往DC及MARVEL電影,標榜奸角身世的電影較為少見,較接近的是《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)及SONY拍攝的《毒魔Venom》。說回《小丑》,很多設定跟《蝙蝠俠》原著漫畫及電影有別,「小丑」原名是Arthur Fleck(舊版為Jack),是來自草根階層的諧星演員,與母親相依為名,他希望成為出色諧星,為觀眾帶來歡樂,但事與願違,生活及工作不如意,在街上遭人痛打,連政府社福部亦不再伸出援手;而且Arthur有精神問題,不時狂笑、有幻覺,處處遭人白眼,隨著他捲入一宗事故,性格開始改變。

如上文所說,大家熟悉的「小丑」,是高智商的犯罪分子,思維令人難以觸模,其中在1989年上映,由鬼才添布頓執導的《蝙蝠俠》,由影帝積尼高遜飾演的小丑,本身是希望在黑幫圈子上位的罪犯,由於墮進硫酸池毀容,繼而成為小丑,他招兵買馬成為黑幫一哥,以笑聲化學物襲擊市民,甚至試圖搶走蝙蝠俠女友,他在電影有一金句是:「Have You Ever Danced With the Devil in the Pale Moonlight?」(你曾在月夜下與魔鬼共舞嗎?)。積尼高遜的演出較為卡通化,加上添布頓擅長的黑色幽默,此片當時成為話題作,而積尼高遜更獲得6000萬美元分紅,在80年代是極高片酬。

至於2008年,基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的「蝙蝠俠三步曲」第二集《The Dark Knight》,《斷背山》澳洲演員希夫烈達(Heath Ledger)飾演小丑,被視為神級演出,戲中的小丑表現高智商、擅打心理戰,他犯罪不是為了錢財,只是想世界混亂而得到快感,戲中對白「Why so serious?」(何必這麼認真?),至今仍是不少影迷心中的金句。較可惜的,是希夫烈達同年離世,無法親身領取奧斯卡最佳男配角獎。

華堅馮力士版本的《小丑》,戲中有大量金句,包括在TRAILER出現的「Is it just me, or is it getting crazier out there?」(究竟是我出問題,還是外界變得太瘋狂?)、「I used to think that my life was a tragedy. But now I realize, it’s a comedy」(我曾想過自己人生是悲劇,如今我覺得是喜劇),片中也有很多哲理及反思,草根階層面對各方面的迫壓,精神病患者遭人歧視,究竟有誰願意伸出援手呢?在戲中的葛咸城,槍械似乎隨手可得,想到現實中的美國,槍械管制同樣是棘手難題;當「小丑」因捲入某風波,引起部分示威者的關注,甚至視「小丑」為反體制、仇富情緒的象徵人物,劇中出現「我們都是小丑」的示威標語,這情況是否似曾相識呢?

筆者無意將華堅馮力士,跟希夫烈達來過演技大比較,畢竟他們都是好戲之人,所演的小丑亦有很大分別。最後來一個小劇透:大家別期望華堅馮力士版本「小丑」,會對抗蝙蝠俠,畢竟劇中的布斯(Bruce Wayne)只是小孩子,還未成為蝙蝠俠。