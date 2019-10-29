刀劍神域 SAO x SEIKO Hobby Stock 精工推聯乘桐人、亞絲娜手表

遊戲動漫
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【SAO x SEIKO 刀劍神域 精工表】日本動漫精品 Hobby Stock，日前公布推出以《刀劍神域》（Sword Art Online / SAO）為主題，伙同精工（SEIKO）製作聯乘時計，當中更以小說第三部《Alicization》及《血盟騎士團》中桐人、亞絲娜造型，以聯乘手表上細緻位置重現。

SAO x SEIKO 精工聯乘石英手表，由Hobby Stock公布的新計畫中，以人氣動漫、輕小說改編作品《Sword Art Online》（刀劍神域）中的兩位主角 桐人（桐谷和人 / 桐ヶ谷 和人）及 亞絲娜 於《Alicization》「黑之劍士」夜空之劍 及《血盟騎士團》「閃光亞絲娜」為設計概念，兩款手表以不鏽鋼製作，只是防水方面達生活防水級數，戴著這兩款手表不能游泳喔。

刀劍神域SAO x SEIKO Hobby Stock聯乘精工表 桐人版以《Alicization》「黑之劍士」為主題，三針顯示60分鐘倒數時計、1/20秒針時計及自定另一時區顯示，表肉背面刻有《刀劍神域》字樣，售價55,000日圓。

SAO x SEIKO 亞絲娜版石英表 則以《血盟騎士團》中「閃光亞絲娜」的紅白色調為主題，同樣三針顯示、表肉背面刻有《刀劍神域》日文標題及不鏽鋼表肉外，表帶改用白色牛皮、標誌改於3點位，亦保留生活防水級數保護，售價49,500日圓。兩款SAO x SEIKO Hobby Stock 刀劍神域石英表已公開預訂，並於2020年3月出貨及公開發售。

按此預訂SAO x SEIKO Hobby Stock 刀劍神域 x 精工 聯乘手表

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