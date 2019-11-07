【DEATH STRANDING】死亡擱淺攻略　連線解構、簡單賺數十萬讚好

《DEATH STRANDING》(死亡擱淺/死亡之絆) 擁有一個與別不同的系統「Social Strand System」，玩家之間雖然看不到大家，但能以「讚好」來表達善意，或連結布橋鏈建立無形的連繫。以下就同大家解說這個系統：

《DEATH STRANDING》的版圖以NPC的藏身地來分割，當為該區的NPC做了交貨任務，連結了網絡，就可以看到其他玩家的梯子、標記、建築物，或者是留了下來的物品。同樣地自己的東西亦有機會被其他玩家看到、使用到。而「讚好」的機制就有幾個特點：

— 可以對其他玩家物品按Touch Pad主動讚好

— 一定時間內可以連打Touch Pad重覆讚好

— 等級提升後，可連打的時間會越長

— 使用其他玩家的物品時，會自動讚好

— 不同的物品，自動讚好的數量會不同

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布橋鏈系統解說

「讚好」可以說是一個單向，但暗地裡會有互助的元素。因為當讚好一名玩家，這裡方便稱呼為 Player A 後，無論是主動讚好還是自動讚好，他都會一定時間內存於「布橋鏈」名單中。只要在這個名單內，你便可以較為常見到 Player A 的物品、標記及建築。換句話說，如果你覺得某位玩家所設置的物品位置非常聰明、附合你的路徑或者很幫到手，是應該多點幫他讚好，務求接下來也就繼續幫到你手。在布橋鏈選單內，你更加以對喜歡的玩家進行「連結」，這是一個單方面的綁定動作，進行後該名玩家便不會被系統隨機洗走。

在選單的布橋鏈頁，可以查看自己的數值，對其他玩家進行單向的連結

為何會有獨立滑索？

遊戲中期取得的滑索極之好用，尤其是極大高低差難以行車的環境。不過很多時我們只會看到一些零散的滑索，沒有串連。這是因為遊戲中其他玩家的建築都是有系統地顯示與不顯示，所以有時建築會出現斷開的情況。例如 Player A 在他的遊戲世界裡看到 Player B 的吊索，然後 Player A 自己設置了一個滑索來連繫，打通了兩邊。但是如果你的遊戲世界裡只看到 Player A 的物品而沒有與 Player B 連繫，就會出現上述的情況。

有沒有一個良好的滑索網絡，視乎你的布橋鏈朋友群，與及你自己的參與

簡單賺讚好的兩個方法

想賺讚好方法很簡單，就是建設到大家都受惠，會主動走過去的建築，以讚取經過時的自動讚好。最基本的便是深水之間、深谷之間的橋樑，而且最好就是大家都會一定經過的路徑。例如一些必經之地的城市，或者配送中心一出的地方。這裡地方其實也是「兵家必爭之地」，如果已經有其他玩家設置了，你也可以選擇將之拆除並建立自己的（拆除別人的建築，不會影響到其他人），以賺取其他玩家的讚好。

在必經之路建一些橋樑，最容易令大眾受惠

初期位置的橋往往能有數萬的讚好

而另一個更理想、賺得更多的方案，便是建立公路。在遊戲的中部地區將會看到很多「舖路機」，要提供數量非常之多的資源才可完成，而完成後就能建出一小段安全及行車不耗電的公路。因為「舖路機」一直伸展到版圖南邊及西邊，而且能安全使用車輛穿過山頭，在建立後是一定會想使用。而且公路的自動讚好數量是非常之高，更會根據投資的材料比例分配，投資得多往往轉眼間便有過萬的自動讚好，而且收獲能持續好一段時間。在到達湖結市後，應盡量收集起「開若爾結晶」、「金屬」及「陶瓷」，盡快建立一開頭的公路。

為舖路機提供資源，完成後能夠賺極多的讚好

在每一節的公路按R1偵測，能知道該小段公路，各玩家的取得讚好數