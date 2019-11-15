Switch Super Monkey Ball 超級猴子球 上手玩：過百關才是真英雄

【Switch 超級猴子球 Super Monkey Ball】SEGA世嘉又將經典帶回任天堂 Switch！《現嚐好滋味！超級猴子球》（Super Monkey Ball）繼早前於PS4上登場後，亦在任天堂Switch推出，內有100關速度挑戰外，更有供最多4人挑戰的派對小遊戲，上手玩挑戰難度甚高，尤其用Switch的Joy-con手掣玩，練好體感控制更易奪高分！

《Super Monkey Ball》系列自2001年於Gamecube推出，出自《人中之龍》製作人 名越稔洋 及 上川祐司之手，經歷18年推出過手機、各代家用機後，新一集《現嚐好滋味！超級猴子球》以中文登場，仍然主打經典休閒遊戲、控制小猴衝過終點就能獲勝（後來出現在手機平台的《Temple Run》等都是參考《Super Monkey Ball》的創意），這一集更收錄100關遊戲，看似簡單衝終點，但邊走邊收集的難度亦非常高，在單人模式中要重練多遍才有機會以最快時間過關，更要練好體感控制左右平衡。

《現嚐好滋味！超級猴子球》除了100個關卡的單人模式外，亦有10款派對遊戲模式，最多支援4人遊玩，其中亦有線上排名賽，可以與全世界的玩家鬥快鬥高分。遊戲在Switch中支援TV模式、桌上模式及手提模式。

+ 2

單人賽【點圖放大】：以最快時間帶領小猴子衝過終點，計算最快時間，途中亦要收集香蕉、挑戰100關；其中POV視點要找尋最快的路線、加上體感操作相對亦考驗玩家控制的平衡及轉向，以手提模擬遊玩由於機體重量會較難平衡，爭取最快時間可選擇桌上模式以手掣操作更容易。

+ 3 + 2

派對遊戲模式【點圖放大】：10款派對遊戲，可隨時1人或4人遊戲（支援Joy-con 4人），亦不只限速度衝刺，當中的打地鼠、平衡球、猴子彈射的派對遊戲更是4人遊戲中最好玩，要取得高分並不容易。

+ 13 + 12 + 11

宅民評分：80

SEGA《現嚐好滋味！超級猴子球》與《瑪利歐 ＆ 索尼克 AT 2020東京奧運》同在第四季推出，亦同樣是Party Game類遊戲總集，難免作出比較；老實說談到角色及故事方面，《瑪利歐 ＆ 索尼克 AT 2020東京奧運》無疑是較優勝，但以遊戲挑戰難度方面，《現嚐好滋味！超級猴子球》的單純速度兼收集的單一玩法，加上10款派對遊戲亦只是不過200元的遊戲，同時在遊戲難度方面《現嚐好滋味！超級猴子球》要取得高分過關爭取排名，玩家要不停練習更具挑戰性。