【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 全招式記錄及掉落位置一覽（0-49）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】除了招式學習器外，還有招式記錄可以讓寶可夢學習更多不同招式，令對戰更具戰略性。以下整理劍盾所有招式記錄。

今集的招式學習器迎來不少變動，雖然一樣是100個，但就替換了不少招式，一些經常使用的招式如十萬伏特、沖浪等則變成了只能使用一次的「招式記錄」。招式記錄基本上只能藉極巨化巢穴戰鬥獲得或者在W商店以W購買（但是W的主要來源也是極巨化戰，所以其實沒有分別）。還有極少量NPC會贈送，但由於只能使用一次，所以如果想讓多隻寶可夢學習同一招式的話還是只能「農」極巨戰。

目前最有力的情報是招式記錄掉落是跟據巢穴和稀有度（稀有夢可寶出現時光柱為較粗的實心紫色，平時為透明紅色），而且只會掉落和Boss屬性相同的招式，因此如果見到巢穴不是自己想要的招式之屬性時，可以換同區另一個巢穴試試。另外也有招式是只會在稀有（紫色光柱）或一般（紅色光柱）中出現。

積極參與其他人開出來的極巨戰是獲得招式的好方法，只要加入想要的招式之屬性的極巨戰便可，例如想要十萬伏特的話，就應積極參加逐電犬、電蜘蛛等雷系寶可夢的極巨戰。至於W商店的販售內容是每日更新（日本時間2400），目前相信為隨機但也不排除是有故定組合，如果有想學的招式可以先去各W商店打個轉。

對熟悉寶可夢的人來說剪影不算太難認

50~99號招式記錄入手位置請見下文：

00 劍舞 一般 機擎河岸、橋間空地

01 泰山壓頂 一般 煦麗草原、牙牙湖東岸

02 火焰噴射 火 巨石原野、拳關丘陵、巨人帽岩

03 水炮 水 牙牙湖西岸、美納斯湖南岸、巨人鏡池

04 衝浪 水 牙牙湖西岸、美納斯湖南岸、巨人鏡池

05 冰凍光束 冰 巨石原野、拳關丘陵、巨人帽岩、沙塵窪地

06 暴風雪 冰 巨石原野、拳關丘陵、巨人帽岩、沙塵窪地

07 踢倒 格鬥 美納斯湖北岸

08 十萬伏特 電 巨人鏡池、逆鱗湖

09 打雷 電 巨人鏡池、逆鱗湖、機擎河岸

10 地震 地面 煦麗草原、巨石原野

11 精神強念 超能力 機擎河岸、拳關丘陵

12 高速移動 超能力 煦麗草原、拳關丘陵

13 聚氣 一般 機擎河岸、橋間空地

14 揮指 一般 機擎河岸、橋間空地

15 大字爆炎 火 巨石原野、拳關丘陵

16 攀瀑 水 牙牙湖西岸、美納斯湖南岸、美納斯湖北岸、巨人鏡池

17 瞬間失憶 超能力 橋間空地

18 吸血 蟲 煦麗草原、橋間空地

19 三重攻擊 一般 煦麗草原、牙牙湖東岸

20 替身 一般 煦麗草原、牙牙湖東岸

21 起死回生 一般 煦麗草原、美納斯湖南岸、巨石原野

22 污泥炸彈 毒 牙牙湖東岸、美納斯湖北岸

23 撒菱 地面 巨人櫈岩、沙塵窪地

24 逆鱗 龍 牙牙湖之眼

25 精神衝擊 超能力 機擎河岸、拳關丘陵

26 挺住 一般 煦麗草原、牙牙湖東岸

27 夢話 一般 機擎河岸、橋間空地

28 超級角擊 蟲 煦麗草原、橋間空地、美納斯湖南岸

29 接棒 一般 煦麗草原、牙牙湖東岸

30 再來一次 一般 機擎河岸、橋間空地

31 鐵尾 鋼 巨人櫈岩

32 咬碎 惡 橋間空地、巨人鏡池

33 暗影球 幽靈 瞭望台遺址

34 預知未來 超能力 橋間空地、機擎河岸

35 吵鬧 一般 機擎河岸、橋間空地

36 熱風 火 巨人帽子、逆鱗湖

37 挑釁 惡 牙牙湖西岸、巨石原野

38 戲法 超能力 瞭望台遺址、巨石原野

39 蠻力 格鬥 煦麗草原、美納斯湖南岸、巨石原野

40 特性互換 超能力 瞭望台遺址、巨石原野

41 火焰踢 火 巨石原野、沙塵窪地

42 巨聲 一般 機擎河岸、橋間空地

43 過熱 火 巨人帽子、逆鱗湖

44 宇宙力量 超能力 瞭望台遺址、巨石原野

45 濁流 水 牙牙湖西岸、美納斯湖南岸、美納斯湖北岸、巨人鏡池、逆鱗湖

46 鐵壁 鋼 巨人櫈岩

47 龍爪 龍 牙牙湖之眼

48 健美 格鬥 美納斯湖北岸

49 冥想 超能力 橋間空地、巨石原野