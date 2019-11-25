【The Outer Worlds】外圍世界評價：傳統Fallout感覺想一玩再玩

《The Outer Worlds》（外圍世界/天外世界) 公布時，可以說是喜愛舊《Fallout》或者《Fallout 76》玩家的救贖，此款由知名 Obsidian 黑曜石工作室操刀的全新 IP如何，以下同大家評測：

傳統 Fallout 感覺

《The Outer Worlds》的兩位遊戲監督都是舊世代《Fallout》的製作人，而且黑曜石工作室本身就是經Bethesda委託，外判製作出神作《Fallout: New Vegas》的團隊。今次團隊挑戰新IP，作為自《Fallout 3》開始深深沉迷的筆者都極為期待。一進入遊戲已經可以看到角色的一舉一動都極之Fallout，像是起身站立、慢慢轉身望過來、說話方式等，感覺有點笨卻又親切的小動作，已經非常有舊代《Fallout》感覺。《The Outer Worlds》只能以主觀視點進行遊戲，在搜掠櫃上、檯面的道具時，或者開鎖、查看電腦終端等都一板一眼（不過沒有小遊戲），而道具及屍體等亦是會有一段時間的記錄，像是放了個武器在櫃，就算轉了幾次版圖後回來仍會在那裡，此點亦像《Fallout》一樣。

角色小動作都很 Fallout，這位更有點像 Mr.Burke

遊戲內的城鎮很多支線，多數頗有趣

分割式版圖 世界觀未夠好

《The Outer Worlds》的世界觀是外太空星球，與幅射末日世界有相當大的出入。就結論而言遊戲帶來的世界觀與氣氛其實只算一般，首先是星球的環境都很偏色及對比度很高，令人看得不太舒服，就算是外星其實也不必要全是古怪的配色。其次是遊戲的版圖是分割式，每一個版圖並不算大，而且探索元素也不多，不會像《Fallout》那樣發現地標、荒廢工廠、怪物洞穴、避難所等，而只是單純一些小版圖提供劇情與支線所需的元素，只能說是剛剛好。

遊戲的色彩實在不太討好...... 尤其是在晚上

遊戲版圖不太，採用分割式，探索元素也比較少

黑色幽默對白超正 自由度極高

《The Outer Worlds》超級精彩的部份在於對話選擇，像《Fallout 4》只能四選一已令Fans極為不滿，而此作就回歸舊系列，甚至有過之而無不及。無論是主線或是支線，你都可以看到極豐富的對話選項，而且很多句子及語氣都極抵死。一時很正道仁義的對答、一時發神經的反覆無常說話、喜歡時又可以隨時反臉立即開打，完全由玩家自由決定。而且角色的話術技能還包括了說服、說謊、威迫，也有很多要用到醫學、理學、機械學、領導技能等的對話，整個腳本都是令人欣喜的豐富。而且像《Fallout 2》那樣，話術、黑客等級夠高的話，你是可以跳過絕大部份戰鬥，兵不血刃完成任務。

對話選項極豐富，有的非常搞笑，而且有不同結果

遊戲的黑色幽默亦是另一個趣味，以下說小小開頭的劇透。在遊戲開頭，主角乘逃生船降落 Terra 2，而事前已經安排了一位專業走私客、槍手兼船長 Hawthorne 來接應，還說人很好主角應該會喜歡他。然後主角一下船就看到了 Hawthorne 的屍體在船下，原來主角降落時直接把他壓死了。如此荒誕的展開實在令筆者驚喜，印象深刻又回味無窮。可惜的是此類脫線事件，在遊戲中也只是很間中才有。

黑色幽默亦包括一些荒誕的角色

《Fallout 3》開頭有一個核彈任務，玩家最終要決定幫哪一派，是幫傻傻的村民拆掉核彈還是幫權貴將Megaton市炸掉。而《The Outer Worlds》的星球各版圖的最後任務，就充斥著類似的、影響巨大的選擇，而且兩派描繪得更加深入，像這樣的落重大決定然後看後果，往往令人玩得更加投入。部份的星球版圖還存在著第三線的選擇，不過筆者強烈建議第一次玩的話，應該隨著心中所想來選，看了方法的話樂趣就大減了。

你是可以見人殺人，屠村，甚至殺光重要 NPC 都可繼續遊戲

戰鬥爽度一般 未夠滿足

在戰鬥方面《The Outer Worlds》可說是中規中矩，你可以選射擊或近戰，以至潛行的作戰方法，亦可走科學路線玩等離子武器，不過戰鬥的爽快度一般。雖然也可以打到四肢連頭都打爆的血腥畫面，或者是等離子化成灰，但戰鬥系的Perk沒有很有趣，值得一提的是遊戲可以橫 Step 來迴避，是有一點點動作性。而《The Outer Worlds》的慢動作系統「Tactical Time Dilation」亦不像Fallout的「V.A.T.S.」可以自選部位，也沒一個華麗又血腥的爆頭Cut-In，而且因為每槍都會扣減慢動作時間，拿機槍開慢動作一下就完結，真在未夠滿足。《The Outer Worlds》亦可帶兩位同伴參加戰鬥，反而他們開技能每次都有Cut-In看。另外就是遊戲的Normal難度極低，建議玩Hard或以上來開始。

同伴招式有 Cut-In，但射擊感都不是十分爽

結局未完 想一玩再玩

《The Outer Worlds》的主線劇情分歧很多，結局亦有兩大分歧以及會道出由你所決擇、不同星球的結果，更有一個要用低智力來達成的搞笑 Ending。因為遊戲的選項是如此之多，加上每次又可選擇玩不同的角色數值玩不同類型，令人就算破完一次後還想一玩再玩，試試其他選擇。不過遊戲的結局非常明確地是未完，而且世界版圖還有幾個星球是不開放，就像玩《God of War》部份國度是去不到，留下了後續要等下一集或DLC才能完成。

角色各項數值極多，又有先天數值，玩幾次才夠

總結：