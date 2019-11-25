【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 全商店販賣物一覽

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】商店在Pokemon來說非常重要，傷藥、精靈球以至招式學習器等必需道具主要也是由商店購買，以下整理劍盾中全商店販賣物。

*時裝店以及只販賣普通精靈球和傷藥的一般商店不特別列出，以下只整理特別販賣物的商店及NPC。

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木桿鎮 - 樹果店

橙橙果、櫻子果、桃桃果

機擎市下層寶可夢中心

治癒球、捕網球、巢穴球、力量強化、防禦強化、特攻強化、特防強化

機擎市上層寶可夢中心

點到為止、輪唱、光牆、反射壁、神秘守護、守住、幫助

水舟鎮 - 中藥店

元氣粉、元氣根、萬能粉、復活草

中藥店賣的回復道具比效果相同的標準道具（好傷藥等）便宜少許，有空可以來這邊入貨。

水舟鎮 - 薰香店

花朵薰香、海潮薰香、漣漪薰香、岩石薰香、奇異薰香、悠閒薰香、飽腹薰香、潔淨薰香、幸運薰香

售賣各種增強不同屬性招式威力的持有物，非常實用，另外也有幾個降低遇敵率等特殊效果的香薰，建議至少全部買一個。

拳關市中間寶可夢中心（友好商店）

潛水球、黑暗球、計時球、速度強化、命中強化、能力防守、要害攻擊

拳關市中間寶可夢中心（BP商店）生蛋必用的道具「紅線」就在這裡販賣，需要10BP（對戰塔獲得）

神奇糖果、PP提升劑、力量護腕、力量腰帶、力量鏡、力量束帶、力量護課、力量負重、強制鍛鍊器、紅線、銳利之爪、護具、靈界之布、泡沫奶油、香袋、HP增強劑、攻擊增劑、防禦增強劑、特攻增強劑、特防增強劑、速度增強劑

拳關市東側寶可夢中心

百萬噸重拳、百萬噸重踢、雷電牙、冰凍牙、火焰牙、氣象球、青草場地、薄霧場地、電氣場地、精神場地

拳關市西側寶可夢中心

種子機關槍、火焰漩渦、鹽水、小偷、沙暴、求雨、大晴天、冰雹

溯傳鎮 - 寶物商人

溯傳鎮有兩個NPC一個每天賣一款隨機寶物（基本上都是寶可夢持有物），一個每天隨機收購一款換金道具（價格遠高於平時賣商店）。

+ 2

宮門市正門寶可夢中心（火車站旁）

豪華球、先機球、重覆球、HP增強劑、攻擊增劑、防禦增強劑、特攻增強劑、特防增強劑、速度增強劑

宮門市競技場可夢中心

火焰拳、冰凍拳、雷電拳、吸取拳、日光刃、破壞光線、終極衝擊、力量互換、防守互換、速度互換

宮門市戰鬥塔商店

終極吸取、魔法火焰、貝殼刃、彈跳、投擲、自爆、封印、戲法空間、奇妙空間、魔法空間

宮門市戰鬥塔BP商店（男）

特性膠囊、銀色王冠、講究頭帶、講究眼鏡、講究圍巾、突擊背心、生命寶珠、紅牌、逃脫按鍵、避難背包、打空保險、弱點保險、氣勢披帶、氣球、白色香草、心靈香草、強力香草、客房服務、光之黏土、大地膜、爽喉噴霧、膽怯球、球根、充電電池、光苔、雪球

特性膠囊可以使夢可寶的特性變為另一種（隱藏特性除外），也就是說除了隱藏特性之外可以不用再特意刷特性了，只是這個膠囊本身要賣50BP也是有點貴，看你覺得刷特性還是刷BP比較方便了。

宮門市戰鬥塔BP商店（女）

怕寂寞薄荷、固執薄荷、頑皮薄荷、勇敢薄荷、大膽薄荷、淘氣薄荷、樂天薄荷、悠閒薄荷、內斂薄荷、慢吞吞薄荷、馬虎薄荷、冷靜薄荷、溫和薄荷、溫順薄荷、慎重薄荷、自大薄荷、膽小薄荷、急躁薄荷、爽朗薄荷、天真薄荷、認真薄荷