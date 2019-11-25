【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 全招式記錄及掉落位置一覽 50-99

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】除了招式學習器外，還有招式記錄可以讓寶可夢學習更多不同招式，令對戰更具戰略性。以下整理劍盾所有招式記錄。

目前最有力的情報是招式記錄掉落是跟據巢穴和稀有度（稀有夢可寶出現時光柱為較粗的實心紫色，平時為透明紅色），而且只會掉落和Boss屬性相同（包括其進化前形態）的招式，因此如果見到巢穴不是自己想要的招式之屬性時，可以換同區另一個巢穴試試。另外也有招式是只會在稀有（紫色光柱）或一般（紅色光柱）中出現。

積極參與其他人開出來的極巨戰是獲得招式的好方法，只要加入想要的招式之屬性的極巨戰便可，例如想要十萬伏特的話，就應積極參加逐電犬、電蜘蛛等雷系寶可夢的極巨戰。至於W商店的販售內容是每日更新（日本時間2400），目前相信為隨機但也不排除是有故定組合，如果有想學的招式可以先去各W商店打個轉。

00~49號招式記錄入手位置請見下文：

50葉刃草沐光森林

51龍舞龍牙牙湖之眼

52陀螺球鋼巨人櫈岩

53近身戰格鬥煦麗草原、美納斯湖南岸

54毒菱毒機擎河岸、巨人帽岩

55閃焰衝鋒火沙塵窪地

56波導彈格鬥煦麗草原、美納斯湖南岸

57毒擊毒牙牙湖東岸、美納斯湖北岸

58惡之波動惡橋間空地、巨人鏡池

59種子炸彈草沐光森林

60十字剪蟲美納斯湖南岸、橋間空地

61蟲鳴蟲煦麗草原、沐光森林、橋間空地

62龍之波動龍牙牙湖之眼

63力量寶石岩石巨人櫈岩、沙塵窪地

64真氣彈格鬥美納斯湖北岸

65能量球草沐光森林、巨人鏡池

66勇鳥猛攻飛行煦麗草原、牙牙湖東岸、巨人帽岩

67大地之力地面巨人櫈岩、沙塵窪地

68詭計惡牙牙湖西岸、巨石原野

69意念頭槌超能力瞭望台遺址、巨石原野

70加農光炮鋼巨人櫈岩

71飛葉風暴草沐光森林、巨人鏡池、橋間空地

72強力鞭打草沐光森林

73垃圾射擊毒機擎河岸、巨人帽岩

74鐵頭鋼巨人櫈岩、拳關丘陵

75尖石攻擊岩石巨人櫈岩、沙塵窪地

76隱形岩岩石煦麗草原、巨石原野

77打草結草沐光森林、巨人鏡池、橋間空地

78污泥波毒機擎河岸、巨人帽岩

79重磅衝撞鋼巨人櫈岩、拳關丘陵

80電球電機擎河岸、巨人帽岩

81欺詐惡沙塵窪地、巨人鏡池

82輔助力量超能力瞭望台遺址、巨石原野

83交換場地超能力瞭望台遺址、巨石原野

84熱水水牙牙湖西岸、美納斯湖南岸、美納斯湖北岸、巨人鏡池、逆鱗湖

85自我激勵一般巨石原野、沙塵窪地、拳關丘陵、巨人帽岩

86瘋狂伏特電機擎河岸、巨人鏡池、逆鱗湖

87直沖鑽地面煦麗草原、巨石原野

88高溫重壓火巨石原野、沙塵窪地、拳關丘陵

89暴風飛行煦麗草原、牙牙湖東岸、拳關丘陵、巨人帽岩

90嬉鬧妖精橋間空地、逆鱗湖

91毒液陷阱毒牙牙湖東岸、美納斯湖北岸

92魔法閃耀妖精煦麗草原、拳關丘陵

93DD金勾臂惡牙牙湖西岸、巨石原野

94十萬馬力地面煦麗草原、橋間空地、巨石原野

95地獄突刺惡牙牙湖西岸、巨石原野

96花粉團蟲美納斯湖南岸、橋間空地

97精神之牙超能力瞭望台遺址、巨石原野

98水流裂破水牙牙湖西岸、美納斯湖南岸、美納斯湖北岸、巨人鏡池、逆鱗湖

99撲擊格鬥美納斯湖北岸、沙塵窪地