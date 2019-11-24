【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 各招式傳授者位置一覽

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】除了使用招式學習器和招式記錄外，還可以從招式傳授者處學習強力招式，以下整理各招式傳授者的位置及能學到的招式。

戰競鎮（岩石 / 冰系道館） - 流星群

戰競鎮的招式傳授者位於城市中間的溫泉可以學到龍系強力招式「流星群」，是威力強大的特攻招式，但是使用完後會令自己的特攻大幅下降。

傳授者位置：城鎮中央的溫泉旁邊。

機擎市 - 鐵啼光線

機擎市的招式傳授者可以學到鋼屬性的鐵啼光線，是威力非常高而且命中也很優秀的特殊攻擊，但是自己也會受到反作用力而受傷。

傳授者位置：上層酒店對出有一條通道，沿通道走下樓梯到最底層便可見到（亦即拾取招式學習機聚寶功的位置）。

+ 4 + 3 + 2

拳關市 - 合體招式（誓約）

在拳關市的招式傳授者可以學到合體招式（應該是視乎能學習的寶可夢屬性來學習相應招式，但是筆者現時只有火屬性的寵物能學到，因此只有火之誓約），普通戰鬥時的威力並不出眾，但在雙打戰鬥時如果和指定屬性的合體招式一同使出，便會有額外威力和效果。

傳授者位置：拳關市西側出口有一條小路下樓梯到水道旁。

宮門市 - 究極招式

同樣是只有指定寶可夢才能學習的招式，同樣因為筆者目前只有火屬性的寶可夢能學習，因此只見到一招「爆炸烈焰」。

傳授者位於東側一排民居外面的公園內。