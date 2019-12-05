Windows 7明年1月退休　水樹奈奈配音看板娘窗邊奈奈美畢業倒數

Windows 7 即將於2020年1月14日停止更新、步入歷史。或者好多人不記得，10年前Windows 7 剛推出時，日本有個半官方擬人化角色看板娘「窗邊奈奈美」（窓辺ななみ）面世，曾推出不少主題工具。配合Windows 7退休，窗邊奈奈美也宣告畢業。

窗邊奈奈美（窓辺ななみ）是因微軟 Microsoft推出的作業系統 Windows 7而於2009年出現的看板娘（虛擬角色），姓氏窗邊代表Windows、而奈奈美 Nanami 日文跟7／Nana同音。當初由「わかば」繪製，她的設計目的是為Windows 7（正確是安裝了Ｗin 7的砌機的應援角色）和售賣Windows 7 DSP版的日本代理商「Windows 7 Mania 事務局」作宣傳之用。

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2009年9月25日Windows 7 DSP版開始接受預約。窗邊奈奈美登場，於Twitter開設帳戶。購買Windows 7 Ultimate DSP版預約特典，則可獲得限定發行的載有窗邊奈奈美主題系統音效及桌面壁紙的CD。整套主題，包含桌布、各種確認、警示等音效竟是由聲優水樹奈奈配音，這也許是她名字有「奈奈」的緣故？

2009當年的Windows 7 Ultimate DSP預約特典（點擊放大圖片細睇）：

Windows 7 Mania 事務局繼續發售跟DSP版Windows 7特典相關的其他商品，亦售砌機所用的電腦機箱，機箱帶印有窗邊奈奈美的圖案設計。10年3月推出之DSP版Windows 7 Ultimate購入特典是窗邊奈奈美的角色歌曲《七色發電機》（七色ジェネレータ）CD，限量77,777隻。

窗邊奈奈美的創造算是不惜工本，不過嚴格而言是非微軟官方的虛構角色。不過窗邊奈奈美曾數次在日本微軟跟代理商合作的活動上登場，日本微軟也曾隨Windows Home Server附送窗邊奈奈美wallpaper，因此算是「半官方」或官方默許的企劃吧。

窗邊奈奈美（左）畢業倒數41日，右為Windows 10看板娘「窗邊藤子」（窓辺とおこ，野中藍配音）。（digitaldiy.jp/nanami_graduation）

台灣微軟受日本影響，推出了奈奈美身材豐滿的友人「藍澤光」來推廣開發技術平台Microsoft Silverlight。日本後來也推出奈奈美的西洋「堂姐」「克勞蒂亞·窗邊」（クラウディア窓辺）來推廣雲端作業系統Windows Azure，初登場是在日本MSDN官網的Windows Azure技術解說漫畫『Cloud Girl』（クラウド ガール -窓と雲と碧い空-）。後來在12年10月的Windows 8發售會公佈奈奈美的雙胞胎表妹窗邊優・愛（窓辺ゆう・あい），甚至建構了整個「窗邊家族」。

藍澤光（繪師：れぐでく）：

克勞蒂亞·窗邊（繪師：九因鉄鎖、れぐでく）：

窗邊優・愛：

目前最新一代是Windows 10 的看板娘「窗邊藤子」（窓辺とおこ，野中藍配音／とお跟日文「十」同音）。近期仍可看見元老窗邊奈奈美跟窗邊藤子於日本電腦店Digital DIY平台的影片，催促用家為系統更新。

窗邊奈奈美的最後活動，是於日本Digital DIY指定店面購買Windows 10隨機版的電腦即可參加抽選，中獎者可獲得周邊商品。