【MHW ICEBORNE攻略】冥赤龍終極BOSS調查任務玩法介紹

【MHW ICEBORNE攻略】踏入12月，ICEBORNE將來迎來一系列更新，首先在12月5日就有獄狼龍、歷戰殲世滅盡龍以聚魔之地新地區凍土地帶，以下為大家送上冥赤龍相關攻略。

冥赤龍是冥燈龍多次脫皮後而成的成年體，官方亦已經公布了關於冥赤龍任務的詳細，屆時將開啟新狩獵區域「幽境之谷」，任務將於12月13日起至1月5日限時配信，為需要16位獵人一同狩獵的協力任務，形式應該和之前的絢輝龍相似。 ​​​​

討伐完成後可獲得特別報酬「覺醒武器」，這些武器可以進行覺醒強化，在任務報酬等獲得指定道具用來強化武器，強化後會抽選三個覺醒能力，玩家可選擇一個附加到武器上，最多附加到五種。強化次數沒有上限，覺醒能力也可以替換，玩家可培養出自己理想的武器和能力組。

現在已開放了先行調查任務，但主要都是Gimmick戰鬥，讓玩家熟悉冥赤龍部份攻擊方式為主。冥赤龍肉質極硬，貫通彈打不出傷害，近戰也要先破肉質才能正常輸出。冥赤龍會使用多種咀炮攻擊，起手速度極快，基本上如果玩家不是在移動中就有極高極會中招。其中最「蠱惑」的是側頭咀炮和回頭一炮，完全是0秒出手，像是麻雀般瞬間扭頭然後就放咀炮，更經常會射向攻擊其後腳的玩家（因此不太建議打後腳，很難避咀炮），戰鬥時真的要時時留意冥赤龍頭部的方向及動作。

+ 4 + 3 + 2

在第一區有落石，另外在不穩的地區（小地圖綠色範圍）打停牠可以令牠被束綁（類似珊瑚地的飲水處）。在2區牠會像貝希摩斯一樣有仇恨，會拉一條紅線追打一個玩家，可對冥赤龍頭部使出投射器全彈發射來拉仇恨。戰鬥最後牠會使出縮退炮，類似貝希摩斯的黃道隕石，必須躲在場地內的石柱後方才能抵擋，否則就會即死（回家彈等手段也會被封阻）。放完一次縮退炮後就完成任務。

+ 8 + 7 + 6

不知道什麼是縮退炮的朋友請看機戰白河愁表演：