【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 多龍巴魯托出現位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中多龍巴魯托的捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

多龍巴魯托出現條件及位置

多龍巴魯托是劍盾新增的準神，亦是PVP的熱門選擇，可說是人人都要養的寶可夢。遊戲中沒有野生的多龍巴魯托，第一階段的多龍梅西亞則只會在雷雨、霧或陰天的逆鱗湖出現（沒錯又是逆鱗湖），但是只有用踩地雷的方式（草叢中彈出來的！遇敵）才能見到，而且機率也很低（2%），相當沒效率，因此比較建議直接去捕捉第二階段的多龍奇。

捉一般出現的多龍奇是最容易的方法

多龍奇會在雷雨和霧天氣的逆鱗湖出現（陰天和雨天也有，只是機率稍低），因為是普通出現，在草叢多繞幾圈便可見到，先機球輕鬆捕獲，用高級球也不太難捉。如果是雷雨天去的話，更可以順便捉雙斧戰龍。如果等不到雷雨天氣想使用改變系統時間來決定天氣，雷雨的天氣日期是2020年11月1日。（具體方法及風險請見文末說明）

如果真的很想直接捉多龍巴魯托 / 想順便刷龍系的極巨戰，可以去牙牙湖之眼的巢穴，其5星極巨戰有5%機會出現多龍巴魯托。

這個巢穴大概很多人都很熟悉了

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新