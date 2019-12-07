【MHW ICEBORNE攻略】獄狼龍、歷戰獄狼龍出現條件及打法攻略

【MHW ICEBORNE攻略】踏入12月，ICEBORNE將來迎來一系列更新，首先在12月5日就有獄狼龍、歷戰殲世滅盡龍以聚魔之地新地區凍土地帶，以下先為大家送上獄狼龍相關攻略。

玩家更新完遊戲後進入前線基地月辰，便可以在龍人族獵人處觸發劇情，然後便可承接特別任務「失去的幽世線」。任務目標是於聚魔之地中討伐獄狼龍，完成任務後便會開放聚魔之地的新地區「凍土」。

調查團的宗訓就是「無事大團長，有事蒼藍星」。

進入任務後去指定地點找「eyeball」（就在營地外不遠處），就會觸發劇情開啟聚魔之地的凍土地區，進入凍土最深處便會見到獄狼龍。

獄狼龍其實就是龍屬的雷狼龍，招式和行動模式也幾乎完全一樣，最大分別就是以往是放出一團團超帶電光蟲射向玩家，現在則變成放出一堆蝕龍蟲然後落雷，可以靠看地面的閃光來判斷落雷位置（有點像麒麟）。

獄狼龍不少動作都會附帶落雷攻擊，但因為可以看地板來閃，一般來說比超帶電光蟲的攻擊還要容易閃避；惟一是當獄狼龍阿賴耶識限制解除...啊不對，是變成「龍光狀態」後，會使出一招超大範圍雷暴，放出一波波往外擴散的閃電，範圍最大時可以擴散5~6次，幾乎整個場區都被牠電爆，拼命翻滾和閃避吧。

另外就是多了一招大絕「牙通牙」：先咆吼一次，然後連出兩次泰山壓頂，最後再使出旋轉衝刺，同時整個過程都會散佈大量蝕龍蟲（落雷）。

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除以上之外就只是一條顏色不同的雷狼龍了，因此也著實沒什麼難度，普通版的獄狼龍攻擊力也不高，隨便打都沒什麼壓力。獄狼龍也和雷狼龍一樣較少發怒，因此記得多用飛翔爪擊飛，可多次控場。爆裂結晶等特殊彈藥也很易令其硬直（聚魔凍土區可以撿到），多運用爆裂結晶（尤其是利用有強化射擊的武器如大劍、大鎚等）可以更快解除其變身狀態。還有就是最好不要穿不動裝衣，會死人的。

屬攻對獄狼龍效果不太明顯，平時只有雷屬1星其他都是X，龍光狀態下才有雷屬3星及水屬2星；相對地狀態異常就相當有效，全部兩星爆破更有三星，建議多用控場武器如輕重弩或狀態片手，打起來會輕鬆得多。

往後只要在聚魔之地地帶等級3或以上的凍土地區即可遇到獄狼龍，到LV7時更可遇到歷戰獄狼龍及歷戰殲世滅盡龍，如此來看凍土地帶也是必升之選；但是目前的總地帶等級上限應該不足以升4個7LV地區，換言之即是需要取捨了。

普通獄狼龍相對輕鬆，但歷戰獄狼龍就十分難打：首先是攻擊力變得非常高，就算有20龍耐性，被落雷打到也會扣90~100血；更重要是歷戰獄狼龍很易發怒，不像普通雷狼龍那樣可以用飛翔爪擊飛十次八次。建議要配滿體力增強，同時採用重控場打法，落穴、睡眠、徹甲榴彈、爆裂結晶等控場能用就用，不然牠一個泰山壓頂下來沒躲過就是一架貓車。幸好聚魔之地打怪可以無限貓車，不然要在任務中討付牠大概會很辛苦。

歷戰獄狼龍就算未發怒 / 不是龍光狀態下也會長期有GN粒子特效，十分有型。

至於獄狼龍武器和防具的性能評測請見下文：