【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】寶可夢中的天氣除了會對戰鬥造成影響外，更重要是會影響野生寶可夢出現的種類，但原來劍盾中有一個「邪道」可以完全控制曠野地帶的天氣。

捉不捉得到全看天氣

在寶可夢遊戲中，較稀有 / 強力的寶可夢往往只會在特定天氣下才會在特定地區出現，而天氣每日才會轉換一次；如果一直都等不到或者不想等想要的天氣，可考慮使用邪道，藉著「改變系統時間」來更換天氣。

例如美納斯就只會在霧的天氣才會出現。

邪道：指定天氣方法

讓指定天氣出現的方法十分簡單：只要先將Switch斷網、再關掉「從互聯網同步時間」功能，然後將Switch的日期改為特定日子，便可將整個曠野地帶的天氣變為特定天氣。

各天氣的對應日期則請參看下圖：

天氣的順序對應遊戲中圖鑑中天氣圖示的排序

但注意是改動系統時間會引發遊戲中的懲罰機制，基本上就是原本每日重置的東西如ID抽獎、地圖上的星星掉落物等不會重置，直到調好時間後再過一日才會回復正常。另外要戴一個頭盔，就是雖然很多人都是這樣改時間來換天氣去捉寵，但始終任何邪道手法或以外部操作影響遊戲內容的方法均有風險，包括且不限於被官方禁止參加PVP以至死save等，請自行承擔相應風險。