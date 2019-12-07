【MHW ICEBORNE攻略】獄狼龍武器、防具性能評測

【MHW ICEBORNE攻略】踏入12月，MHWI / ICEBORNE 將來迎來一系列更新，首先在12月5日就有獄狼龍、歷戰殲世滅盡龍以及聚魔之地新地區凍土地帶，以下送上獄狼龍武器及防具評測。

獄狼龍及歷戰獄狼龍出現條件及打法請見下文：(點擊進入文章連結)【MHW ICEBORNE攻略】獄狼龍、歷戰獄狼龍出現條件及打法攻略

獄狼龍武器 - 可能係新畢業武

獄狼龍武器為一條新的派生，玩家可以直接製作R11的獄狼龍武器；然後，升級為R12版本則另需歷戰獄狼龍的聚魔素材以及獄狼龍的天玉。而歷戰獄狼龍只會在LV7的聚魔凍土地帶出現，因此想要製作獄狼龍武器就要自己升、找朋友升一個LV7凍土或者找街場了。

獄狼龍武器的特徵是攻擊力比標準稍低、0會心、不錯的龍屬還有長紫斬，而且更有裝飾品洞，綜合性能非常強勁。除了素材比較難獲得（需要聚魔凍土LV7）外可說是無可挑剔了。另外還有很重要的一點就是「有型」！獄狼龍武器自帶漸明漸暗地閃爍的「電競式RGB呼吸燈」效果，而實際上呼吸燈也有實際作用，可令武器的體感威力上升30%。

因應以上特性，主打屬攻的武器如雙劍、片手劍、弓的表現會較好；值得一提鎚有標準攻擊力（1404）的同時還有紫斬和不錯的龍屬，表現可以期待，對弱龍的魔物應該比滅盡龍鎚還要強。

另外是獄狼龍銃槍第一次出現了通常LV7的炮擊，配上炮術5及增彈後，普通炮擊1發51，全彈發射一發62+50（起爆龍坑），換言之一次Full Burst就可打出6百多的無視肉質傷害，還未計算上撈和下劈的攻擊。但還是那個問題，就是Full Burst的前置動作實在太長了，很多時根本沒有攻擊機會和輸出空間，往往上撈下劈完後魔物就跳開了...就算Full Burst流的火力再增強，如果沒有改善派生路線和發生速度的話，在實戰中始終太難用。

輕弩攻擊力不低之餘，可速射散2和電擊彈，值得一提是其電擊彈雖然裝填數只有2，但是反動為中，亦即不需要裝反動減輕配件，配上迴避裝填裝填或許會是個不錯的玩法。重弩則是彈種和雷狼龍一樣，攻擊力高了15但變成了狙擊龍彈，看你喜歡機關龍彈還是想要多15面板攻擊力。

至於只看面板攻擊的榴彈盾斧就未必那麼強了。蟲棍因為筆者不熟就不作評論。

全獄狼龍武器圖鑑（按圖放大）：

+ 30 + 29 + 28

防具：性能出眾但力量解放...

至於防具的性能也相當優秀，不論技能總等級還是洞數都很出色，主要技能為力量解放然後每個部件都有一些散技，有風壓耐性、龍屬性攻擊強化、耳塞、耐震、減輕膽怯、集中、破壞王等，都是常用的技能。套裝技能雷狼龍一樣是力量解放上限突破。如果穿上全套再適當配上裝飾品，要出滿耳塞、耐震和風壓等防禦向技能並不困難，成為生存和抗壓性超強的套裝，輸出方面則可靠力量解放來填補。

+ 8 + 7 + 6

但還是那一個問題，就是力量解放真的很難用：因為ICEBORNE很容易就能配到100%會心，若果100%會心再加力量解放就是溢出了完全浪費，但為遷就力量解放而不配弱特 / 看破，又總覺得力解未發動時「虧」了50%會心似的。同時力量解放的另一效果「減輕固定消耗耐力行動的消費量」（亦即體術）也很難用，基本上只有弓和蟲棍會用到，然而主打屬性的弓幾乎必然是穿銀火龍...或許只是我不懂得用怎麼用吧。

造型方面相當討好，以黑白色為主調，設計有點麒麟和慘爪龍混合而成的感覺。染色範圍比較少，但值得一提是alpha的頭整個頭髮都可染色，想cosplay金髮超級薩亞人還是想弄炫炮的紅、紫色等都沒問題。