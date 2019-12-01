【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 三首惡龍出現位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中三首惡龍的出現位置及捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

*三首惡龍是劍版限定的寶可夢，盾版玩家只能靠通訊交換或極巨戰才能入手。

三首惡龍出現位置及捕捉方法

另一隻在PVP戰中人氣非常高的準神，是基本上人人都會練的寵物之一。和多龍巴魯托一樣遊戲中沒有野生的三首惡龍，而第一階段的單首龍則只會在雨天的逆鱗湖出現（沒錯又是逆鱗湖），而且只有用踩地雷的方式（草叢中彈出來的！遇敵）才能見到，機率僅得2%，換言之平均踩50次！戰鬥才能見到一隻單首惡龍，非常沒效率。

因此建議去捉二階的雙首暴龍，在沙暴天氣的逆鱗湖（沒錯還是逆鱗湖）會普通出現，在草叢多繞幾圈便可見到，用先機球可輕鬆捕獲。

如果真的很想直接捉三首惡龍 / 捉高V版本 / 想順便刷一下極巨戰的話，可以沙塵之窪地最左下角的巢穴，其5星極巨戰有5%機會（粗光柱時15%機會）出現三首惡龍，15~20%機會出現雙首暴龍。

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新