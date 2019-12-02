【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 謎擬Q出現位置及捕捉方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】捕捉各種稀有寶可夢、儲圖鑑是Pokemon系列一大樂趣，以下介紹劍盾中謎擬Q的捕捉方法。

捕捉寶可夢時強烈建議使用先機球（除非有針對屬性的球），成功率極高，真正快捷又省時，宮門市中央寶可夢中心有售。

謎擬Q出現條件及位置

謎擬Q是人氣非常高的寶可夢，雖然其畫皮驟眼看起來很可怕，但其實是因為人類如果看到謎擬Q的本體就會受到精神攻擊，所以謎擬Q才穿上人見人愛的比卡超造型畫皮以親近人類（哪來的可愛生物！），而且其實一但看久了，就會開始覺得那個畫皮也很可愛...總之謎擬Q在寶可夢愛好者中人氣很高就是了。另外謎擬Q在PVP對戰中也十分強力，說是公認的「廚怪」也不為過，PVP玩家對牠可能是又愛又恨吧。

超可愛

謎擬Q會在霧天的橋間空地出現，只是普通出現所以在草叢就能遇到，但注意和拉魯拉斯一樣，牠也是膽小的寶可夢，如果在草叢中跑動或移動得較快的話牠會直接消失（連逃跑的動畫都不給你看）。比較容易捕捉的方法是飛至橋間空地，然後向前靠左直走（沿落湖邊）到高架橋下面的巢穴為止，然後就在這裡回頭第一個草叢便可遇到（即連著湖的草叢）。記得在草叢中要龜速移動就沒問題了。但畢竟出現率不高，遇不到的話就多出入草叢幾次或者在附近的草叢也試試看。

+ 3 + 2

如果等不到霧天想使用改變系統時間來決定天氣，霧的天氣日子為2020年6月1日。（具體方法及風險請見另文說明）

基本上稀有和強力的寶可夢（準神等）都只會在特定天氣下出現，如果不想等 / 等不及天氣自然轉變的話，可考慮使用「邪道」改變天氣，詳細方法及風險請見下文：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 控制曠野地帶天氣方法（邪道注意）

其他稀有寶可夢捕捉法：

【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 稀有寶可夢、準神捕捉法．持續更新