【GGEN CROSS RAYS 攻略】火線縱橫 超強 札多白衣基拉 招募方法

《SEED-Destiny》EXTRA最終戰可取得的隱藏要素，確定只會追加身穿隊長服的「札多白衣基拉」，既然《劇場00》（量產ELS）和《鐵血》（限制解除）已製作心得並登出，這篇當然也一樣做。因為今次沒有新的隱藏MS，最後的評價部分就來看看三個不同版本LV1基拉的能力比較。（文：N.芝村）

恆例的限時突入

《SEED-Destiny》最終版是雙層宇宙版圖，裡側以GUEST面對「吉艦」和彌賽亞，表側以自創隊對殲滅艦隊再捉渣古。事件發生後，勝負條件是「基拉於限時內到達目的地」。及早派一隊主力級的自創隊前往裡側，餘下工作只是留意任務和隱藏條件清場，別忘了「開路給大天使前進」及「留活口給基拉CHANCE STEP」。

一次過完成全部任務 有方法！

《SEED D》最終版任務總數多達7個，當中4項：「《SEED D》基拉」、「《SEED D》亞斯蘭」、「奧布版尼奧」及「金零件」條件非常複雜，如打算一次過全達成，請參考以下步驟：

1 《SEED D》基拉：基拉和尼爾第3次戰鬥對話發生後以基拉了結，即可達成《SEED D》基拉任務。

2《SEED D》亞斯蘭：亞斯蘭擊破露娜瑪莉亞後，亞斯蘭和真第3次戰鬥對話發生後以亞斯蘭了結，即可達成《SEED D》亞斯蘭任務。

3 奧布版尼奧：每回合讓大天使和尼奧全力前進，一切順利時可在第5回合擊沈智慧女神（預先用尼奧交戰）。擊沈智慧女神前，先讓亞斯蘭擊破露娜瑪莉亞。

4金零件：基拉在第8回合或之前到達目的地即可達成。跟中文解說的內容有出入，其實由亞斯蘭擊破真也可。

補足：餘下任務條件是「過版」及「可招募相關人物」，做好上述4步必定能全達成。

最強版札多白衣基拉現身 分析3種類基拉能力之別

札多白衣基拉招募費約17萬，跟「ELS剎那」屬遊戲中最強級別機師，因為突擊自由高達沒有「必需特定機師」的特殊能力，大可安排白衣基拉駕駛其他後期主角機及BOSS機，盡情發揮其能力。

至於3個版本基拉．大和分別，札多白衣版固有能力和《SEED D》基拉相同，分別在於機師能力值大幅提升，角色技能和另外兩名基拉有別。擁有新錄台詞，可惜圖鑑介紹的內容《SEED D》基拉無任何分別。