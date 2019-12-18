《SSSS.DYNAZENON》製作決定　電光超人《SSSS.GRIDMAN》續作？

專門製作《鹹蛋超人》系列的圓谷 Production 與動畫製作公司 TRIGGER 聯手打造的全新動畫《SSSS.DYNAZENON》已經確定製作中，這次隨著消息所發表的主視覺看起來似乎是某機械怪獸的頭部，本作與 2018 年 10 月所推出的《SSSS.GRIDMAN》同樣都以特攝劇《電光超人古立特（傑德文）》為原作改編。

本消息是在 12 月 14、15 兩日於東京巨蛋 City 舉辦的活動「TSUBURAYA CONVENTION 2019」中所發表的，然而這次所發表的《SSSS.DYNAZENON》並未將其定位成《SSSS.GRIDMAN》的續作，究竟故事大綱會是如何依然值得粉絲期待。不過核心製作組倒是延續《SSSS.GRIDMAN》的陣容，由雨宮哲擔任導演、長谷川圭一撰寫劇本、坂本勝擔任角色設計、鷺巢詩郎擔綱音樂製作。

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另外在活動中也宣布《SSSS.GRIDMAN》將改編成舞台劇，將在 2020 年 5 月 7～10 日在東京公演、5 月 15～17 日在大阪公演，所發表的主視覺第一彈以新世紀中學生四人站在頂樓的背影，看著遠方夕陽映照出來的怪獸影子，是一張可能接下來要發生大事預感的主視覺。武士凱利伯由動畫聲優高橋良輔飾演、麥斯由橫山真史飾演、波拉由奧井那我人飾演、維特由川隅美慎飾演。舞台劇詳細將於日後在官網發表。

（《SSSS.GRIDMAN》舞台劇官網擷圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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