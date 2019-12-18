PS4官方DualShock 4手掣背面按鈕配件功能介紹　PS5前最後周邊？

PS5 已公布將在 2020 年尾推出，換言之 PS4 獨領風騷的期限已到尾聲。不過，索尼互動娛樂（SIE）昨日（17 日）竟然公布推出 PS4 手掣的專用配件「Back Button Attachment」，到底這件遲來的擴充產品有什麼功能？價錢又是多少？即看以下介紹。

Back Button Attachment

將於 2020 年 1 月 23 日推出的 PS4 DualShock 4 手掣專用擴充周邊，名為「背面按鈕配件（Back Button Attachment）」，安裝後能令 DualShock 4 增加兩個背面的按鈕。利用 DualShock 4 下方的 EXT 連接後，玩家可以自訂兩個撥片式按鈕的操作輸入，對應手掣上所有操作按鈕，即可以把背面按鈕改成「Ｏ」、「R2」等。讓玩家根據不同遊戲，自訂成更靈活的操作指令。

Back Button Attachment（官方圖片）

而這個專用配件和市面上的比較，最大特色是配備 OLED 螢幕，翻轉手掣可以看到螢幕上顯示目前兩個背面按鈕對應的指令。同時，可以直接在配件上更改按鈕的對應設定，雙重點擊螢幕可即時切換，比市面上的手掣方便，無須在專用 App 或軟件上更改。

（宣傳片截圖）

官方難得推出 PS4 手掣專用配件

據了解，「背面按鈕配件（Back Button Attachment）」的功能是針對 PS4 系統開發，支援所有 PS4 和 PS VR 遊戲。預計首批在北美推出，價格 29.99 美元（約 233 港元），2 月 14 日亦在歐洲發售，目前未知亞洲／香港會否推出。由於配件是針對 PS4 系統和 DualShock 4 開發，估計將不能在 PS5 手掣「DualShock 5」上使用，那麼這個價錢買多兩個自訂按鈕，坦白說，筆者覺得不太划算。

功能略為失望

Sony 一直以來都不太會推出配件，今次居然選擇在這個時間點推出手掣配件，的確令人費解，或者是作為「試水溫」產品推出，不過配件的功能和價格也不算吸引，令人擔心影響手掣電量和重量等問題，多於期待自訂按鈕和發揮的效果有多出色。而且，市面上亦已經一早有廠商推出專業手掣，以及競爭對手 Xbox 自家也推出了 Elite Series 2 手掣的情況下，更顯得這次 Sony 官方的 PS4 手掣專用配件不太達到玩家預期。

PS4 專業級手掣和 Xbox Elite Series 2 手掣（點圖放大觀看）

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資料來源：theverge（按此進入）