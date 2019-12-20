【新櫻花大戰．攻略流程及最佳對答】第4話 假面之下

【新櫻花大戰．攻略（第4話 假面之下）】接下來帶來第4話「和平祭典」的故事攻略流程，開始進入整個故事的核心，究竟夜叉是何許人？背後還有什麼陰謀？再為各主角的對話最佳選擇，盡量提高各女主角好感度來戰鬥。

被一致看淡的情況下難得戰勝上海華擊團後，花組眾人取得難得的休息，可是初穗的心緒不寧、薊突然的失蹤，令神山頭痛不已。而且總裁G突然派人抓薊，指她是間諜？究竟是什麼一回事？今回繼續為大家帶來「第4話 假面之下」的基本流程以及最住對答。

今章是初穗及薊二人為主角的故事，大幅提升二人的好感度吧（遊戲截圖）

提升好感度來提升戰鬥力

《新櫻花大戰》與以往一樣，每一章節都分為AVG故事模式及後半段的戰鬥模式，前段AVG模式中玩家就要操作男主角神山誠十郎，在帝都大劇場內與不同女主角對話及互動，選對正確的答案便可以提角女主角們的好感度，從而提高後半部戰鬥的戰力（當然亦會影響最後各女主角的ending）。

薊要成為真正的忍者而努力（遊戲截圖）

最後與「傀儡機兵・荒」戰鬥，不難對付（遊戲截圖）

夜叉竟然懂得使出「破邪劍征．櫻花放神」大絕...難度她真的是「那個人」？（遊戲截圖）

新櫻花大戰最佳對答流程：第4話 假面之下 Part 1

↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓

新櫻花大戰最佳對答流程：第4話 假面之下 Part 2

↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓

新櫻花大戰攻略流程：第4話 假面之下

1. 成功擊敗上海華擊團後，花組眾人在帝劇慶祝，神山與眾成員對話

2. 獲得一日休息的神山，於帝劇發生不同事件

3. 完成帝劇內事件後，收到小龍的sms短訊，原來在銀座發生盜賊事件

4. 前往銀座大街收集證據前，先往不同地方與花組及其他角色成員發生事件

5. 帝劇小店的小町希望神山協助想一想有什麼新產品後，之後前往車站與裕美對話，取得靈感。再回去與小町說話

6. 在不同地方與花組及其他華擊團成員對話後，便前往銀座大街與小龍收集證據（包括繩子、帽子及新聞）

7. 前往屋頂遊樂場繼續收集證據（與4個目擊者收集證言）

8. 回去帝劇前，回答4條小龍的問題，全答中後（樸素和服、帽子、草鞋、身型細小）再指出誰是賊人（右邊老婆婆）

9. 解決事件後，收到初穗的短訊，前往她的房間找她，發生溝通事件

10. 手x2＞肩繩x2＞眼＞口x2調查後出現event

11. 再選頭髮x3＞面頰x2＞鼻，以及再選擇口來對話出現event

12. 回去自室完成一天

13. 翌日神山發現薊不見蹤影，在帝劇找眾人對話

14. 前往浴室，會發生櫻出浴事件

15. 中途收到小町的短訊，指有可疑人物在帝劇出現

16. 原來是總裁G派來的使者，指薊是花組中的叛徒

17. 眾人對話後，回去支配人室，巧遇薊後叫她稍為迴避

18. 為了洗脫薊的嫌疑，前往不同地方收集情報

19. 當中出現一次降魔來襲，神山與初穗二人出戰

20. 最後走至屋頂遊樂場中，發現薊與面具老伯出現

21. 原來老伯正是薊的爺爺，亦是忍者（？）村子的首領

22. 與薊回去帝劇後，總裁G的手下來抓薊及神山

23. 運送期間發生降魔來襲事件，神山及薊成功逃出

24. 與薊的爺爺發生救出事件後，神山及薊立刻前往戰場

25. 在魔空間中打至最後會遇到朧(傀儡機兵・荒吐)，他會出多隻無型機械手出來，要打中本體，才可令傀儡機兵・荒吐出現。利用薊的必殺技便可以一口氣大範圍攻擊便可。然後襯傀儡機兵・荒吐暫時倒下，立刻轉操作神山利用必殺技一口氣將他擊破。

26. 眾人回到去帝劇，發現夜叉竟然取得內部密碼入侵帝劇大肆破壞，櫻及時趕到，可是仍不敵夜叉險被殺害...似乎帝劇內真的有間諜