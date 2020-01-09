2020 東京奧運海報：即睇荒木飛呂彥、浦澤直樹等漫畫家創作海報

【2020 東京奧運】2020 其中一件大事，必數東京奧運，主辦國日本也馬不停蹄向全世界展示日本的魅力。而從各種宣傳中也會看到，日本動漫成為了東京奧運重要宣傳項目，藉著日本強大的動漫文化，東京奧運在開幕前已經顯得與眾不同。今次，更找來荒木飛呂彥和浦澤直樹等漫畫家﹑藝術家，操刀創作奧運海報。

浮世繪 JOJO

2020 東京奧運海報中，找來了多位漫畫家﹑藝術家繪畫共 20 張海報，包括漫畫《JoJo的奇妙冒險》的作者荒木飛呂彥。他為 2020 東京殘奧（帕拉林匹克運動會）創作名為《神奈川沖浪裏上空》的海報，從名稱和畫風上都能明顯看到，荒木飛呂彥主題靈感來自浮世繪大師葛飾北齋《富岳三十六景》系列作品之一《神奈川沖浪裏》。

海報的兩名角色雖然只有背面，不過仍有強烈的《JoJo》味道，角色的義肢也代表著傷殘運動員。荒木飛呂彥也在海報中畫上不少《JoJo》的細節，包括黃金體驗的髮飾﹑石假面頭飾﹑皇后殺手的護腕，以及左邊看似是福葛的角色。

2020 東京殘奧海報：荒木飛呂彥（官方圖片）

純正漫畫海報

《20世紀少年》作者浦澤直樹，也成為東京奧運海報操刀，他和荒木飛呂彥不同，沒有把自己的作品加入其中，而是選擇直接用漫畫分鏡畫出海報。用僅僅 5 格，就能把奧運的緊張感展現出來，最後一格黑背影和全白的出口，對比出極強調的臨埸氣氛。

2020 東京奧運海報：浦澤直樹（官方圖片）

▼▼放大下圖看 20 張 2020 東京奧運海報▼▼

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殘奧（帕拉林匹克運動會）代表作品

看到荒木飛呂彥為殘奧創作的海報後，令筆者想起井上雄彥除《男兒當入樽》外的籃球漫畫—《REAL》。由兩名輪椅籃球隊員和一名從高中自行退學，因自己引起車禍造成他人一生的傷害自責而想成為職籃選手來贖罪的角色，講述他們用籃球經歷現實（REAL )的故事，當中描述輪椅籃球的內容相當感人和熱血，雖都是籃球為主題，但能表現出與《男兒當入樽》截然不同的感動。筆者個人認為，如果找井上雄彥為 2020 東京殘奧創作海報，可能帶來的震撼會更大。

《REAL》三位主角（週刊YOUNG JUMP 圖片）