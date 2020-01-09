手遊《一拳超人：最強之男》上手玩：角色互連易得 SSR難求？

【一拳超人：最強之男 手遊】以人氣動漫作品《一拳超人》（One Punch Man）改編的手機遊戲《一拳超人：最強之男》繁體中文版日前於iOS、Andorid手機平台上架，完全以日文版《ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト》中文化的遊戲，到底埼玉、傑諾斯、地獄龍卷、地獄吹雪等第二季動畫全英雄出現之下值得落坑嗎？

《一拳超人：最強之男》推出前，電視藝員 戴耀明 為宣傳遊戲，狠心剃度光頭扮演主角埼玉老師，在他的個人FacebooK專頁上載後，網友激讚神還原！

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重溫戴耀明 Cosplay 一拳超人【點圖放大】

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《一拳超人：最強之男》為集英社正式授權、日本Gree營運手機遊戲《ONE PUNCH MAN 一撃マジファイト》的中文版，1月7日正式開放伺服器；上手玩後發現，遊戲在穿插動畫與遊戲gameplay做得流暢連接，引用《一拳超人》第二季中大量出場、英雄協會中的多名超級英雄，集合與突然出現襲擊A市的怪人決一死戰！

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遊戲當中以動畫穿插不少戰鬥場面，亦像真是看著第二季動話，疫苗人入侵A市大破壞，當英雄們被打敗後，埼玉老師登場一拳KO怪人！【點圖放大】

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戰鬥系統

《一拳超人：最強之男》採用簡單的回合制RPG組隊回合制攻擊系統，每名角色人物擁有普通攻擊及大技攻擊，擁有SR或SSR角色更有核心連攜，角色亦有分為武技、科技、格鬥、超能力派系，升級系統亦有界限突破、技能解鎖，最惹笑是Lv17以後，更可以儲滿一拳超人能量值，超絕大技就是埼玉亂入一拳除去敵方任何一個角色，符合動漫中一拳超人的屈機設定，不過亦有育成埼玉以外的多名英雄或怪人角色，亦可將怪人及英雄編於同一隊，組成地表最強戰鬥隊伍。

埼玉老師會不時提點玩家，到再高等級後更會有老師出手！ 【遊戲截圖】

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儲滿

角色升級方面，雖然有大量不同的素材需要透過戰鬥收集，但在角色升級時缺少素材時，系統會提示玩家重玩關卡，而刷素材時亦有「一拳通關」功能，即時以扣氣取得材料，省回不少重刷素材時間！

抽角色系統

《一拳超人：最強之男》手機遊戲營運，當然要靠角色召喚系統，當中包括精英招募（N級至SSR）及強者招募（R級至SSR），當中以強者招募才是值得10抽，雖然抽卡的SSR英雄機率經測試後難以一次取得，但故事模式及支線任務中取得的強者抽獎券、或以鑽石換取強者抽獎券都比較容易，筆者平均兩次大抽（遊戲初期10抽只收取8券）計，大約儲16強者券（220石換一券）基本上都能取得一個SSR角色，用SSR角色起手可一口氣約以2-3小時將角色等級衝上超過20後，才能啟動埼玉天賦、BOSS挑戰等中期任務，取得更多高級升技或解鎖技能材料！

不能保證一定可以，但平均兩次10抽都很大機會取得SSR角色！【遊戲截圖】

總結：值得一衝

《一拳超人：最強之男》基本上是日本版手遊的完全中文化版本，當中的編譯以中文版漫畫為本，角色名稱與招式與漫畫看齊，而故事模式中亦跟著《一拳超人》動漫作品劇情演進，雖然系統略複雜但大部分功能都可以一鍵行進，系統會導引玩家完成升級或進行任務取得報酬；但筆者不建議為此遊戲課金，雖然SSR對開局幫助甚大，但強者招募系統中的SR角色相對容易取得，只要界限突破及多抽取其他SR、R級強者角色，英雄之間的連結（如童帝會與傑諾斯同時存在的話會有連攜加成）都對通關及與其他玩家挑戰有正面作用，越多角色存在對玩家組隊提升戰力更有幫助！